TP HCM cấm dạy trước lớp 1 cho trẻ mầm non

Các trường mầm non không được dạy trước chương trình lớp 1, dưới bất kỳ hình thức nào, theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, này 21/4 cho biết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường mầm non không được dạy trước kiến thức lớp 1. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lo lắng, sợ con không được chuẩn bị tốt để vào tiểu học nên yêu cầu giáo viên trường mầm non dạy hoặc cho con đi học trước lớp 1 ở bên ngoài.

Theo bà, việc này là phản khoa học. Bởi nội dung, chủ đề kiến thức dạy phải phù hợp với sự phát triển của từng lứa tuổi. Ép trẻ phải tập trung trong thời gian dài với chủ đề không phù hợp có thể khiến các em sợ hãi việc học.

"Ở giai đoạn mầm non, các con vẫn được làm quen, nhận biết chữ cái, đếm số, cách cầm bút, tư thế ngồi học. Các giáo viên lớp lá cũng là những người cứng nghề nhất ở mỗi trường nên phụ huynh có thể yên tâm", bà Điệp nói.

Giờ thể dục của trẻ tại trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, ngày 6/4. Ảnh: trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ

Để trẻ sẵn sàng, hào hứng bước vào lớp 1, Phòng Giáo dục Mầm non còn yêu cầu các trường cho trẻ tham quan, tìm hiểu trường tiểu học ở khu vực lân cận hoặc tổ chức các lớp học giả định.

TP HCM hiện có khoảng 330.000 trẻ trong độ tuổi mầm non. Theo kế hoạch của UBND thành phố, trẻ sẽ được nghỉ hè từ cuối tháng 5.

Yêu cầu không dạy trước chương trình lớp 1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra từ năm 2013. Tuy nhiên, thực tế nhiều phụ huynh cho con tập đọc, rèn chữ trước cả năm để yên tâm khi vào lớp 1. Ở các thành phố lớn, nhiều trường tư tổ chức lớp tiền tiểu học với nội dung tương tự.

Lệ Nguyễn