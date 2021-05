TP HCM cách ly tập trung người đến từ 5 điểm có Covid-19 ở Bắc Giang

Chiều 10/5, HCDC thông báo cách ly tập trung 21 ngày đối với người đến từ 5 điểm có Covid-19 ở Bắc Giang từ 3/5.

Danh sách cụ thể gồm:

- Xã Bảo Sơn/ Khám Lạng/ Bảo Đài, huyện Lục Nam, từ ngày 3/5.

- Xã Hương Sơn/ Quang Thịnh/ thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, từ ngày 3/5.

- Tổ dân phố My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, từ ngày 3/5.

- Phường Dĩ Kế, TP Bắc Giang, từ ngày 3/5.

- Công ty TNHH Shin Young Việt Nam - Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, từ ngày 3/5.

Bộ Y tế trưa 10/5 ghi nhận 31 ca dương tính nCoV cộng đồng, riêng Bắc Giang 7 ca. Tính từ ngày 27/4 đến nay, Bắc Giang ghi nhận 44 ca Covid-19. Theo UBND tỉnh Bắc Giang, hiện trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2 ổ dịch, trong đó ổ dịch tại Công ty TNHH Shin young Việt Nam, Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên là "nguy hiểm".

Ổ dịch còn lại ở xã Phương Sơn huyện Lục Nam. Ngày 7/5, một phụ nữ đi chăm sóc người thân ở Bệnh viện K trở về dương tính với nCoV rồi lây sang các con. Tỉnh Bắc Giang cho rằng ổ dịch này đã được khoanh vùng và ít có khả năng lây lan rộng.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) bổ sung người ở/đến hẻm 189/1 Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, từ ngày 6/5, vào diện cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Tối 9/5, HCDC thông báo cách ly người từ 22 nơi ở Đà Lạt, Nha Trang có Covid-19. TP HCM đang giám sát y tế đối với người đến từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và các địa điểm, chuyến bay có ca nhiễm trong thời gian giám sát, trong thông báo khẩn.

TP HCM đang cách ly tập trung 3.267 người và cách ly tại nhà 611 trường hợp đến từ vùng dịch, địa điểm có ca Covid-19, nhập cảnh. Thời hạn cách ly tập trung mới được áp dụng chiều 5/5, kéo dài từ 14 lên 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm nCoV 4 lần, vào các ngày 1, 7, 14, 20. Người tiếp xúc gần hoặc đi cùng phương tiện với ca Covid-19, số lần xét nghiệm nCoV là 5 lần. Sau đó, tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú trong 7 ngày tiếp với người đã hoàn thành cách ly tập trung.

Thành phố tiếp tục tổ chức khai báo y tế cho người về từ các địa phương, khu vực có ca bệnh, bị giãn cách, theo dõi y tế. Từ ngày 30/4, mở rộng lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, sân bay, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, khu chế xuất... 12.753 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính. Lấy mẫu giám sát người đến từ các tỉnh, thành khác sau dịp nghỉ lễ, 1.499 mẫu đã có kết quả âm tính.

Hành khách xếp hàng chờ khai báo y tế và lấy mẫu tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 6/5. Ảnh: Hữu Khoa.

Lê Cầm