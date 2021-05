TP HCM cách ly tập trung người đến từ 10 vùng dịch mới

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố (HCDC), người đến thành phố từ các vùng có dịch mới buộc phải cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm nCoV. Cụ thể:

Bắc Giang:

- Xã Tăng Tiến, Vân Trung, Quang Châu, Hồng Thái và thị trấn Nếnh (cùng huyện Việt Yên), từ ngày 3/5. Riêng Công ty TNHH Shin Young Việt Nam, khu công nghiệp Vân Trung và tổ dân phố My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3, thị trấn Nếnh được HCDC gỡ quy định cách ly tập trung.

- Xóm Chùa, thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, từ ngày 3/5.

- Xã Đông Phú, Yên Sơn, Chu Điện, huyện Lục Nam, từ ngày 3/5.

- Xã Đông Sơn, An Thượng, huyện Yên Thế, từ ngày 3/5.

- Các xã Yên Mỹ, Thái Đào, Tân Thanh, Hương Lạc và thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, từ ngày 3/5.

Vĩnh Phúc:

- Thôn Đại Nội, xã Bình Định, huyện Yên Lạc, từ ngày 30/4.

- Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, từ ngày 30/4.

Quảng Trị:

Thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, từ ngày 6/5.

Hưng Yên:

- Thị xã Mỹ Hào, từ ngày 28/4.

- Xã Đông Ninh, Tân Châu, Tứ Dân, Đại Tập, Đông Kết, huyện Khoái Châu, từ ngày 3/5.

Riêng phường Nhân Hòa thuộc thị xã Mỹ Hào (bao gồm cả tổ dân số Nguyễn Xá) và Tứ Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, được gỡ khỏi danh sách cách ly tập trung và cách ly tại nhà.

Từ ngày 30/4 đến 11/5, HCDC liên tục cập nhật các vùng có dịch vào danh sách giám sát y tế người đến/ở nơi này. Hiện, người đến từ các vùng có dịch ở 26 tỉnh, thành phố được yêu cầu khai báo y tế, chấp hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Trường hợp phải cách ly tập trung là người đến từ địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, hoặc đi các địa điểm, chuyến bay, chuyến xe có Covid-19. Người cách ly tại nhà là người đến từ các địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát, địa điểm phong toả, nơi thông báo khẩn.

Từ ngày 5/5, TP HCM áp dụng quy định mới của Bộ Y tế, tăng thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày, theo dõi tại nhà thêm 7 ngày. Tổng số lần lấy mẫu xét nghiệm nCoV là 5 lần. Riêng người tiếp xúc gần hoặc đi cùng phương tiện với ca Covid-19, phải xét nghiệm nCoV 6 lần.

Tổng số ca Covid-19 ghi nhận ở TP HCM là 267, chỉ còn 23 người đang điều trị. Tại đợt dịch thứ 4, thành phố chỉ ghi nhận một ca lây nhiễm trong cộng đồng, là "bệnh nhân 2910", liên quan đến "bệnh nhân 2899".

Liên quan đến "bệnh nhân 3298", ghi nhận ở Đà Nẵng từng đến TP HCM, có 77 trường hợp được truy vết, cách ly. Trong đó, 61 người đã có kết quả âm tính, còn lại đang chờ kết quả.

Ngành y tế thành phố từ 30/4 đã mở rộng lấy mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên các khu vực nguy cơ như bệnh viện, khu du lịch, chợ, sân bay, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, dịch vụ vận chuyển, khu chế xuất... 13.434 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính. 2.463 mẫu giám sát khác, lấy với người đến từ các tỉnh, thành khác sau dịp nghỉ lễ cũng có kết quả âm tính.

Thư Anh