TP HCM bổ sung 48 dự án cho người nước ngoài được mua nhà

UBND TP HCM vừa công bố danh mục 48 dự án nhà ở thương mại mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu, tăng gấp gần ba lần so với danh sách từng công bố trước đó.

Trong số này, riêng Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm tới 39 dự án, tập trung tại Khu A – đô thị mới Nam TP HCM, thuộc phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ. Các dự án tiêu biểu như The Panorama, chung cư Riverpark Residences, Sky Garden, Scenic Valleyley...

Bên cạnh đó, ba dự án khác trong khu vực do Công ty cổ phần phát triển Phú Hưng Thái – liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và ba đối tác Nhật Bản gồm Daiwa House Group, Nomura Real Estate và Sumitomo Forestry Group – cũng nằm trong danh sách.

Ngoài Phú Mỹ Hưng, một số chủ đầu tư khác cũng có dự án được phê duyệt. Khu chung cư cao tầng CC1 và CC5 (tên thương mại The Privé) tại phường Bình Trưng do Tập đoàn Đất Xanh phát triển, quy mô gần 43.000 m2. Capitaland – Thiên Đức có ba dự án ở phường Cát Lái gồm Vista Verde (lô Y2), khu căn hộ thương mại Y1 và Define (lô Z2). Công ty TNHH CVH Mùa Xuân cũng được phép bán cho người nước ngoài tại dự án khu nhà ở phường Bình Trưng Đông.

Bất động sản khu trung tâm TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trước đó, TP HCM từng công bố danh sách 17 dự án được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, trong đó có các dự án tiêu biểu như chung cư City Garden (Công ty CP City Garden làm chủ đầu tư); khu nhà ở Dragon Village (Công ty CP Bất động sản Dragon Village); khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng - Celadon City (Công ty CP Gamuda Land)... Các dự án này đều nằm trong khu vực không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, đáp ứng điều kiện cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở.

UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng công bố thông tin chi tiết các dự án trên Cổng thông tin điện tử. Như vậy, đến nay, TP HCM có 65 dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài.

Việc TP HCM mở rộng danh mục dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài được giới chuyên gia đánh giá, không chỉ cải thiện thanh khoản mà còn thu hút thêm nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao.

Trong bối cảnh TP HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thương mại tự do và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư nước ngoài được dự báo tiếp tục tăng mạnh. Việc có thêm nhiều dự án phù hợp sẽ góp phần giữ chân lực lượng này, đồng thời tăng sức hút cho thị trường bất động sản thành phố.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện về pháp lý và thuộc đối tượng được quy định, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy tờ thành lập hợp pháp tại Việt Nam hoặc được phép nhập cảnh. Họ chỉ được mua nhà ở thương mại trong các dự án không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, với tỷ lệ sở hữu không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư hoặc 250 căn nhà riêng lẻ trong một khu vực cấp phường.

Tổ chức nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam bắt buộc phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tổ chức nước ngoài không trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở nhưng có nhu cầu sở hữu phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ do cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép hoạt động hoặc thành lập và còn hiệu lực tại thời điểm ký kết giao dịch về nhà ở.

Phương Uyên