TP HCM bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Ông Trần Quang Lâm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, thay ông Võ Hoàng Ngân sang làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Quyết định bổ nhiệm cán bộ được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao cho các cá nhân, chiều 30/9. Theo đó, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Hoàng Ngân được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc - vừa được HĐND thành phố thông qua Nghị quyết thành lập hôm qua. Cơ quan này sẽ hoạt động từ ngày 1/10.

Ông Ngân, 47 tuổi, là Kỹ sư Xây dựng từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cũ. Sau khi TP HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Ngân được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM cho đến nay.

Ông Võ Hoàng Ngân, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, tại kỳ họp HĐND TP HCM, chiều 24/7. Ảnh: An Phương

4 Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc gồm các ông: Trương Trung Kiên, Phan Văn Tuấn, Huỳnh Phạm Tuấn Anh và bà Dương Thảo Hiền. Đây là các phó giám đốc của Sở Xây dựng chuyển sang.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố được tái lập trên cơ sở tách một số chức năng của Sở Xây dựng, có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND TP HCM quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và kiến trúc.

Thay thế vị trí ông Ngân là ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở Xây dựng. Ông Lâm 52 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình cũ, trình độ Kỹ sư Giao thông, Thạc sĩ Kỹ thuật.

Ông Lâm có quá trình công tác gắn liền với ngành giao thông vận tải TP HCM. Ông từng là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cũ (sau đó đổi tên thành Sở Giao thông công chánh). Sau khi sáp nhập tỉnh, ông Lâm giữ Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

Ông Trần Quang Lâm. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong chiều nay, UBND TP HCM cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố (Ban Giao thông), thay ông Lương Minh Phúc nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Minh, 54 tuổi, quê Bình Dương (cũ), trình độ cử nhân Xây dựng. Ông có thời gian dài công tác trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, trước khi sáp nhập tỉnh và từng giữ vị trí Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Xây dựng tỉnh Bình Dương (cũ).

Ban Giao thông trực thuộc UBND TP HCM, đại diện chủ đầu tư để quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn. Đơn vị này cũng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý các dự án được giao, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Lê Tuyết