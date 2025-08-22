TP HCM bổ nhiệm nhiều lãnh đạo đơn vị

Ông Nguyễn Toàn Thắng trở lại làm giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, ông Bùi Minh Trí, từng là Phó chủ tịch UBND Bình Dương cũ làm Trưởng ban Quản lý khu chế xuất và công nghiệp.

Các quyết định bổ nhiệm cán bộ được Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao cho các cá nhân chiều 22/8.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được trao quyết định cho ông Nguyễn Toàn Thắng. Ảnh: Cổng thông tin TP HCM

Ông Thắng, 48 tuổi, là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật, Kinh tế, cán bộ Ban Tổ chức Thành uỷ. Trước đó, ông giữ chức giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM. Khi TP HCM sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 1/7, vị trí lãnh đạo sở này bị khuyết và quyền điều hành lần lượt giao cho các phó giám đốc gồm ông Ngô Quang Sự và ông Nguyễn Minh Nhựt.

Chiều nay, ông Bùi Minh Trí, 53 tuổi, Phó ban Tổ chức Thành ủy TP HCM nhận quyết định giữ chức Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP HCM. Đây là đơn vị vừa được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý Khu công nghiệp của Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP HCM.

Ông Bùi Minh Trí nhận quyết định Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, chiều 22/8. Ảnh: Cổng thông tin TP HCM

Ông Trí từng giữ các chức Bí thư Tân Uyên, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Phó chủ tịch UBND Bình Dương.

UBND TP HCM cũng trao các quyết định bổ nhiệm Phó ban quản lý Các khu chế xuất và công nghiệp TP HCM cho các ông, bà: Lê Văn Thinh (Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất, công nghiệp TP HCM trước hợp nhất), ông Võ Thanh Phong (Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu), ông Nguyễn Trung Tín (Trưởng ban Quản lý khu công nghiệp Bình Dương), cùng các Phó ban trước hợp nhất gồm: Phạm Thanh Trực, Trần Việt Hà, Nguyễn Võ Minh Thư (TP HCM), Lê Viết Phúc (Bà Rịa - Vũng Tàu), Trương Văn Phong, Nguyễn Bá Khải, Lê Thị Kim Châu (Bình Dương).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho rằng lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, hoạt động chế xuất, công nghiệp là lĩnh vực nặng nề, nhất là khi thành phố hợp nhất Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Do đó, các cán bộ mới bổ nhiệm nhanh chóng bắt tay vào việc, xử lý những tồn đọng về thẩm định giá đất, tháo gỡ khó khăn cho dự án để công việc không bị gián đoạn, góp phần thúc đẩy phát triển thành phố.

Lê Tuyết