TP HCM bác đề xuất đánh chìm tàu hàng làm điểm lặn ở Côn Đảo

Ý tưởng đánh chìm tàu hàng bỏ hoang để tạo rạn san hô nhân tạo và điểm lặn du lịch ở Côn Đảo đã bị từ chối do không có trong quy định pháp luật.

Đề xuất đánh chìm tàu hàng Sheng Li nhằm tạo một điểm lặn du lịch tại Côn Đảo của Công ty Amadive không được UBND TP HCM chấp thuận. Theo văn bản phúc đáp ngày 22/9 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hình thức xử lý này không được quy định trong pháp luật hiện hành.

Cơ quan này đã dẫn các quy định tại Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 và Nghị định 05/2017/NĐ-CP về xử lý tài sản chìm đắm. Theo đó, chỉ có hai phương án xử lý đối với tàu Sheng Li là tiêu hủy hoặc bán, không có hình thức đánh chìm để tạo điểm lặn.

Tàu hàng Sheng Li bỏ hoang hơn 4 năm ở vịnh Côn Sơn hiện han gỉ nặng. Ảnh: Ngô Tuấn Tú

Tháng 5, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP HCM) đã ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tàu Sheng Li. Theo quyết định này, tổ chức hoặc cá nhân trúng đấu giá chỉ được phép sử dụng con tàu để thu hồi phế liệu, không được cải hoán hay sử dụng cho mục đích khác. Hiện Sở Tài chính đang hoàn tất thủ tục tổ chức đấu giá để thu hồi phế liệu. Theo quy trình, tàu sẽ trải qua hai vòng đấu giá. Giá khởi điểm được đưa ra là 1,7 tỷ đồng.

Tàu Sheng Li đang neo đậu tại khu tránh bão trên vịnh Côn Sơn, dài 52 m, rộng 8,5 m, trọng tải khoảng 12.000 tấn, được đóng từ năm 2002 và bị bỏ hoang suốt 4 năm qua. Phần thân vỏ tàu đã xuống cấp nghiêm trọng, han gỉ và hư hỏng nặng. Bên trong tàu chứa nhiều rác thải, dầu mỡ bám dày. Tàu có 6 khoang hầm hàng thông nhau, một máy chính, hai máy phụ, một máy phát điện và một chân vịt, tất cả đều bị nhiễm nước mặn, han gỉ và không còn hoạt động.

Ông Ngô Tuấn Tú, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Amadive, cho biết doanh nghiệp đã nộp đề án đánh chìm tàu hàng Sheng Li vào cuối tháng 6, thời điểm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị sáp nhập vào TP HCM. Mục tiêu là tạo sản phẩm du lịch biển mới lạ, thu hút du khách yêu thích bộ môn lặn. Hồ sơ được gửi đến Sở Du lịch TP HCM, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) và Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh này.

"Việc đắm tàu sẽ tạo ra một rạn nhân tạo, thu hút khách lặn chuyên nghiệp và giảm tải lên rạn san hô tự nhiên, vốn đã chết đến 80% sau El Niño năm ngoái", ông Tú nói và cho biết thêm hiện tour lặn ngắm san hô ở Côn Đảo cũng giảm hấp dẫn do mất đa dạng sinh học.

San hô ở Hòn Tài, Côn Đảo bị tẩy trắng, tháng 6/2024. Ảnh: Nguyễn Thái

Có nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất này. Theo các chuyên gia, đề xuất có thể thu hút khách nhưng cũng đối mặt thách thức về an toàn, pháp lý và tác động môi trường.

Đại diện Sở du lịch TP HCM cho hay ủng hộ việc chủ động xây dựng sản phẩm mới, nhưng nhấn mạnh cần tuân thủ đúng quy trình và quy định hiện hành. Côn Đảo là điểm đến biển được khách quốc tế ưa chuộng, trong đó lặn biển là một trong những hoạt động nổi bật. Mô hình lặn tàu đắm có thể trở thành sản phẩm hấp dẫn, mang lại nguồn thu bền vững cho địa phương.

Ông Trần Tường Huy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội, nhận định ý tưởng đánh đắm tàu Sheng Li để phát triển du lịch lặn xác tàu (shipwreck diving tourism) "hấp dẫn ở góc độ marketing và trải nghiệm". Tuy nhiên, tính khả thi của đề xuất còn nhiều vấn đề.

Theo ông Huy, thị phần khách lặn chuyên nghiệp tại Việt Nam nói chung và Côn Đảo nói riêng còn nhỏ, chủ yếu là khách quốc tế có nhu cầu chuyên biệt. Lặn xác tàu trên thế giới thường hấp dẫn khi gắn với những con tàu có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc yếu tố huyền thoại. Trong khi Sheng Li chỉ là tàu hàng thông thường, khó tạo sức hút.

Để triển khai đánh chìm, dự án phải kèm theo đánh giá tác động môi trường, xử lý triệt để dầu mỡ, hóa chất, đồng thời được sự chấp thuận của nhiều cơ quan. Về kỹ thuật, con tàu cần được làm sạch và đánh chìm ở khu vực an toàn, có độ sâu phù hợp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và ngư dân.

"Côn Đảo vốn đã có lợi thế tự nhiên như rạn san hô, rùa biển, đủ để phát triển sản phẩm lặn mà không cần đến các can thiệp nhân tạo", ông Huy nói.

Bích Phương