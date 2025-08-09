TP HCM bác đề nghị bồi thường gần 9.000 m2 đất của Đại học Văn Lang

TP HCM cho rằng gần 9.000 m2 đất Trường Đại học Văn Lang yêu cầu bồi thường thuộc hành lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông quy hoạch nên không có cơ sở giải quyết.

Động thái trên được đưa ra sau khi Trường đại học Văn Lang có văn bản đề nghị cơ quan chức năng xem xét chính sách bồi thường đối với phần diện tích 8.909 m2 mà trường đã mua và bồi thường 100% cho các hộ dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, phần đất gần 9.000 m2 này nằm trong dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ), chỉ được tạm giao cho trường, không thuộc diện tích được cấp giấy chứng nhận và hiện do chính quyền quản lý.

Khu nhà ổ chuột cạnh rạch Xuyên Tâm, năm 2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Năm 1998, Thủ tướng ban hành quyết định giao 52.766 m2 trong tổng 58.252 m2 đất tại phường 5, quận Gò Vấp cho Trường Đại học Dân lập Văn Lang (nay là Đại học Văn Lang) xây dựng trường. Phần còn lại hơn 5.400 m2 do UBND thành phố quản lý để mở rộng đường và làm hành lang bảo vệ rạch Lăng Lớn. Năm 2015, diện tích đất giao cho dự án được điều chỉnh còn 49.343 m2, cho thuê 50 năm, trả tiền một lần.

Diện tích 8.909 m2 còn lại thuộc hành lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông được tạm giao cho trường để xây dựng theo quy hoạch, sau đó bàn giao lại cho UBND quận Gò Vấp quản lý. Năm 2017, trường được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 49.343 m2, không bao gồm phần 8.909 m2 nói trên.

Hướng tuyến Rạch Xuyên Tâm. Đồ họa: Đăng Hiếu

Từ các căn cứ này, Sở Nông nghiệp và Môi trường kết luận đề nghị bồi thường của Đại học Văn Lang là không có cơ sở và yêu cầu bàn giao đất cho UBND phường An Nhơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 10/8 để phục vụ dự án.

Dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km, đi qua các quận Bình Thạnh và Gò Vấp, được xem là tuyến rạch ô nhiễm nhất TP HCM. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành năm 2028 nhưng hiện gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhiều đoạn "da beo" khiến thi công khó khăn.

Lê Tuyết