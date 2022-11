TP HCM áp dụng nhiều giải pháp giảm thất thoát nước

Đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát nước còn 17,5%, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tập trung nguồn lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Giải pháp mang lại hiệu quả đã và đang được áp dụng tại Sawaco là giảm thất thoát nước chủ động tại các khu vực đồng hồ tổng DMA, tập trung công tác dò tìm và sửa bể.

Trong 9 tháng đầu năm, các đơn vị đã dò tìm và sửa bể được hơn 29.000 điểm, số lượng bể ngầm tìm và sửa được tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đơn vị đã tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân trong việc kiểm tra, phát hiện các sự cố trên mạng lưới, kịp thời xử lý khắc phục trong thời gian sớm nhất. Một số đơn vị đã phối hợp, tăng cường nhân lực và thiết bị từ đơn vị bên ngoài để đẩy mạnh công tác dò tìm và sửa bể, bên cạnh không ngừng nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực nội tại.

Cán bộ Sawaco dò tìm các vị trí có thể gây thất thoát nước. Ảnh: Sawaco

Bên cạnh đó đơn vị tập trung cải tạo, thay thế các tuyến ống cũ mục, nhất là các đường ống có nguy cơ rò rỉ gây thất thoát nước cao trên mạng lưới. Tuy nhiên, vấn đề không gian đặt ống và những ảnh hưởng từ các đơn vị công trình hạ tầng khác đã gây trở ngại rất lớn để hoàn thành mục tiêu đề ra của công tác này.

Đối với hệ thống ống truyền dẫn, trong 9 tháng đầu năm, Sawaco đã sửa và khắc phục sự cố được 16 điểm trên ống cấp 1, 44 điểm trên ống cấp 2. Lượng nước súc xả 9 tháng đầu năm 2022 là gần 2,9 triệu m3, tăng hơn 900 nghìn m3 so với cùng kỳ 2021.

Một phương án quan trọng trong giảm thất thoát nước là tăng cường quản lý đồng hồ, bao gồm cả đồng hồ tổng và đồng hồ khách hàng. Sawaco cùng các đơn vị thành viên tiếp tục phân vùng tách mạng, hoàn thiện khu vực quản lý đồng hồ tổng và giảm thất thoát nước chủ động.

Các công ty thành viên của Sawaco cũng phối hợp với công an khu vực để đảm bảo an ninh cấp nước, bảo vệ hạ tầng cấp nước. Đơn cử, hôm 25/10, Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành đã ký kết quy chế phối hợp với Công an quận 1, quận 3 - địa bàn gần đây đã xảy ra mất cắp cả trăm đồng hồ nước để đảm bảo an ninh cấp nước. Thời gian tới, Công an quận 3 cũng sẽ triển khai kế hoạch phòng chống trộm cắp hạ tầng cấp nước nói riêng và an ninh cấp nước nói chung. Công an quận cũng có đường dây nóng để tiếp nhận phản ảnh của người dân và ngành cấp nước trong trường hợp khẩn.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý mạng lưới, giảm thất thoát nước đã được ứng dụng mạnh mẽ tại các đơn vị của Sawaco. "Hệ thống SCADA, GIS phục vụ công tác theo dõi, kiểm soát áp lực, lưu lượng, tài sản và toàn bộ dữ liệu liên quan của mạng lưới ống cấp nước... là công cụ không thể thiếu trong vận hành, quản lý mạng lưới và giảm thất thoát nước", đại diện Sawaco cho biết.

Sau khi áp dụng các biện pháp này, công tác phòng chống thất thoát nước tại TP HCM đã đạt được những kết quả nhất định. Tỉ lệ thất thoát nước từ 39,9% vào năm 2010 giảm còn 18,81% tính đến tháng 10 năm nay.

Sawaco xây dựng kế hoạch giảm thất thoát nước giai đoạn 2022-2025 với 4 giải pháp, 12 nội dung. Sawaco và các đơn vị thành viên tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước máy thay nước giếng.

Hoàng Anh