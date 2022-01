TP Hải Phòng chuyển thành 'vùng đỏ'

Ngày 8/1, Hải Phòng nâng cấp độ dịch toàn thành phố lên mức 4 (nguy cơ rất cao, vùng đỏ), sau khi 131/218 xã, phường, thị trấn chuyển sang cấp 4.

Theo Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hải Phòng, tất cả quận nội thành gồm Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến An và 3 huyện Thủy Nguyên, Kiến Thụy, An Dương dịch đều ở cấp độ 4.

Các huyện còn lại Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Cát Hải và An Lão đang ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, vùng cam). Thành phố chỉ còn huyện đảo Bạch Long Vỹ, cách đất liền 100 km, chưa ghi nhận F0.

Trước đó 4 ngày, Hải Phòng mới có 3 quận Đồ Sơn, Lê Chân, Hồng Bàng và huyện An Dương thuộc cấp độ 4.

Bảng cấp độ dịch công bố ngày 8/1, toàn thành phố ở cấp 4, nguy cơ rất cao. Ảnh: Giang Chinh

UBND TP Hải Phòng yêu cầu từ ngày 8/1, người đến từ vùng đỏ, vùng cam nếu tiêm đủ 2 mũi vaccine thì cách ly tại nhà 7 ngày; nếu chưa tiêm đủ 2 mũi hoặc tiêm mũi 2 chưa đủ 14 ngày cũng như người già yếu, bệnh nặng, trẻ nhỏ phải cách ly tại nhà 14 ngày. F0 được phân loại, điều trị tại nhà và cơ sở y tế.

Hải Phòng tiếp tục khuyến cáo người dân tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... cần báo ngay cho đơn vị y tế gần nhất để theo dõi và xử trí.

Chính quyền cũng điều chỉnh hoạt động vận tải khách trên địa bàn. Từ ngày 8/1, thành phố tạm dừng vận tải khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh; dừng vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh.

Vận tải khách bằng taxi, xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp độ 4 cũng bị tạm dừng. Nếu phương tiện có hành trình bắt buộc qua các địa phương nêu trên thì không được dừng, đỗ đón trả khách.

Trong đợt dịch thứ tư, Hải Phòng ghi nhận 8.234 F0 đang điều trị, trong đó 14 ca nặng; 19 ca tử vong; 428 người cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, cách ly tại khách sạn 119 người và cách ly tại nhà/ nơi lưu trú 29.232 người.

Giang Chinh