Toyota Yaris là 'Xe châu Âu của năm 2021'

Yaris thế hệ mới được vinh danh nhờ công nghệ hybrid giúp mang lại trải nghiệm lái êm ái, mức khí thải thấp và giá cả phải chăng.

Được lựa chọn bởi ban giám khảo là 59 phóng viên, nhà báo chuyên ngành ôtô từ khắp châu Âu, thế hệ thứ tư của Yaris nhận giải thưởng năm 2021. Đây là lần thứ hai mẫu hatchback có được danh hiệu này, sau lần đầu tiên thuộc về thế hệ đầu tiên vào năm 2000.

Ban giám khảo tôn vinh công nghệ hybrid của Yaris với những ưu điểm đã nêu, và được phản ánh bằng thực tế rằng hơn 80% khách hàng mua Yaris chọn phiên bản hybrid. Mẫu xe này còn được công nhận nhờ thiết kế, hiệu suất năng động và độ an toàn dẫn đầu phân khúc.

Yaris thế hệ mới tại châu Âu. Ảnh: Toyota

Ngoài ra, ban giám khảo đặc biệt đánh giá cao sự thành công của Toyota trong nỗ lực khơi dậy đam mê ở thị trường hatchback hiệu suất cao khắp châu Âu với việc ra mắt GR Yaris.

Giải thưởng Ôtô châu Âu của năm 2021 được công bố chỉ ít ngày sau khi Yaris thế hệ mới trở thành xe bán chạy nhất châu Âu lần đầu tiên, tín hiệu rõ ràng rằng khách hàng ở thị trường này đồng ý với ban giám khảo của giải thưởng.

Ngoài Yaris hai lần giành danh hiệu này, Toyota còn có một mẫu xe khác từng được tôn vinh, là Prius vào năm 2005.

Để giành được giải thưởng, Yaris đã đánh bại nhiều đối thủ khác. Đứng ở vị trí thứ hai là Fiat 500 và Cupra Formentor. Lần lượt tiếp theo gồm những Volkswagen I.D.3, Skoda Octavia, Lan Rover Defender và Citroen C4.

Giải thưởng Ôtô châu Âu của năm lần đầu tổ chức vào năm 1964 và diễn ra hàng năm tại Trung tâm hội nghị Palexpo, Geneva, Thụy Sĩ, chính là "nhà" của Triển lãm ôtô Geneva. Các nhà tổ chức hiện nay của giải thưởng gồm các trang báo, tạp chí danh tiếng ở châu Âu như Auto (Italy), Autocar (Anh), Autopista (Tây Ban Nha), Autovisie (Hà Lan), L'Automobile Magazine (Pháp), Stern (Đức) và Vi Bilägare (Thụy Điển).

Năm 2020, dịch Covid-19 đã khiến lễ trao giải bị hủy và được tường thuật trực tuyến, năm mà mẫu Peugeot 208 được vinh danh.

Mới đây, Hyundai Elantra được vinh danh ở một giải thưởng tương tự tại Bắc Mỹ, NACTOY (North American Car, Utility and Truck of the Year).

Mỹ Anh (theo Automotive World)