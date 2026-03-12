Toyota Yaris Cross giảm giá hàng chục triệu đồng

Hãng Nhật ưu đãi lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe, Yaris Cross nhận mức giảm tương đương 50% lệ phí trước bạ, áp dụng trong tháng 3.

Đầu năm nay, nhờ đạt tiêu chí hưởng mức thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid, giá bán Yaris Cross HEV giảm 37 triệu đồng so với trước đây, ở mức 728 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Trong tháng này, Toyota Việt Nam áp dụng mức giảm trực tiếp 33-37 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ cho dòng xe Yaris Cross. Nếu mua trả góp, người dùng hưởng mức lãi suất vay từ 5,99% một năm, áp dụng trong 6 tháng đầu với toàn bộ dòng xe hybrid của Toyota Việt Nam.

Dàn xe Toyota trong một chuyến trải nghiệm. Ảnh: TMV

Thông qua hoạt động T-Sure, người dùng bán xe cũ để lên đời các mẫu Toyota hybrid (Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross) sẽ chọn ưu đãi: 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc miễn phí bảo dưỡng 2 năm (30.000 km), tùy điều kiện nào đến trước. Chính sách bảo hành 10 năm (hoặc 185.000 km), cùng việc giảm giá thay pin HEV đến 34% cũng góp phần tăng lợi thế cho Yaris Cross và các dòng hybrid khác của Toyota.

Trong bối cảnh giá xăng, dầu tăng cao, các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Với Toyota, các mẫu HEV của hãng này có khả năng giảm mức tiêu hao nhiên liệu đến 55% so với xe xăng dầu truyền thống, đến từ hệ thống động cơ điện tự sạc trong suốt quá trình vận hành. Anh Hoài Nam (29 tuổi, Hà Nội), đang sử dụng Yaris Cross HEV, cho biết: "Tôi chủ yếu sử dụng xe để đi làm hàng ngày, với điều kiện đường đông và tắc cho mức tiêu thụ dao động khoảng 3,5 đến 3,8 lít/100 km trong đô thị. Con số này khá lợi thế nếu so với nhiều mẫu xe chạy xăng trong cùng phân khúc".

Yaris Cross trên đường phố. Ảnh: TMV

Ngoài công nghệ xăng lai điện, việc chiếc xe được trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense cũng là lý do để anh Nam lựa chọn mẫu xe này. Theo đó, Yaris Cross sở hữu các tính năng an toàn thuộc gói TSS như: hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), kiểm soát vận hành chân ga (PMC), cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA), điều khiển hành trình chủ động (ACC) và đèn chiếu xa tự động (AHB). Ngoài ra, xe có camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...

Ngoài Yaris Cross, các dòng xe khác của Toyota Việt Nam cũng nhận ưu đãi trước bạ như: 50% cho Vios, 100% cho Veloz Cross và Avanza Premio.

Yaris Cross HEV lợi thế ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: TMV

Sau hai tháng đầu năm, doanh số Yaris Cross đạt mức 1.788 xe, tăng 92% so với cùng kỳ 2025. Phiên bản HEV có doanh số tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy mức độ quan tâm của người dùng với công nghệ HEV trong phân khúc SUV đô thị. Trong tháng 2, tổng lượng bán xe HEV của Toyota đạt 709 xe, chiếm 58% thị phần tại Việt Nam.

Quang Anh