Toyota Yaris Cross dẫn đầu doanh số, bản hybrid tăng hơn 7 lần

Mẫu crossover cỡ B bán chạy nhất trong nhóm xe xăng, dầu tại Việt Nam tháng 3, riêng bản hybrid bàn giao 464 chiếc đến tay người dùng.

Trong tháng 3, báo cáo doanh số từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy, Yaris Cross là mẫu xe xăng, dầu bán chạy nhất thị trường trong nước, doanh số 2.378 xe đến tay người dùng. Bên cạnh bản thuần xăng chủ lực, hãng Nhật Bản ghi nhận doanh số phiên bản hybrid (HEV) 464 chiếc, tăng hơn 7 lần tháng trước, vào top 5 xe hybrid bán chạy nhất thị trường.

Toyota cho biết, đây là mức doanh số cao nhất của Yaris Cross HEV từ khi ra mắt tại Việt Nam.

Yaris Cross HEV trưng bày tại một đại lý Toyota. Ảnh: Phạm Anh

Anh Tuấn Anh, Trưởng phòng kinh doanh một đại lý Toyota cho biết, người dùng trước đây mua Yaris Cross chủ yếu chọn bản xăng, còn người mua xe hybrid hướng đến các mẫu Corolla Cross hoặc Innova Cross. "Từ sau Tết, nhóm khách quan tâm Yaris Cross HEV có xu hướng tăng nhờ giá bán giảm, ưu đãi thuế trước bạ và chính sách hậu mãi mới từ hãng. Đây là lý do giúp thúc đẩy doanh số dòng xe lai điện này", Tuấn Anh cho biết.

Bổ trợ cho yếu tố này, các chuyên gia cho rằng, sự biến động của giá xăng và tư duy người dùng mới cũng là yếu tố giúp doanh số các dòng xe hybrid tăng cao, đặc biệt là Yaris Cross HEV. Theo thống kê của VAMA, 3.143 chiếc hybrid đã giao đến tay người dùng trong tháng 3, nâng tổng tích lũy quý I lên 5.125 xe, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Theo VAMA, Toyota vẫn là hãng thống trị thị trường xe xăng lai điện khi chiếm đến 70% thị phần.

Xu hướng chọn xe hybrid tại Việt Nam

Hơn 6 năm từ khi mẫu HEV chính hãng đầu tiên về nước, người dùng hiện nay đã hiểu rõ hơn, có trải nghiệm về công nghệ hybrid tự sạc điện, cũng như những giá trị dòng xe này mang lại.

Người dùng tìm hiểu Yaris Cross HEV tại một sự kiện. Ảnh: TMV

Theo Toyota Việt Nam, so với xe thuần xăng, hybrid tự sạc của hãng này có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn 50%, đồng thời giảm lượng khí thải ra môi trường. Đơn cử, Yaris Cross bản xăng có mức tiêu hao nhiên liệu 7,41 lít/ 100 km. Con số này của bản HEV là 3,56 lít/ 100 km.

Chị Thu Hương (phường Ba Đình), kế toán một công ty nước ngoài cho biết, mỗi ngày chị tự lái xe đến cơ quan, cung đường khoảng 20 km, phải di chuyển qua những tuyến phố đông đúc bậc nhất Hà Nội. "Từ ngày chuyển qua dùng Yaris Cross HEV, tôi tiết kiệm trung bình 500.000 đồng tiền xăng mỗi tháng", chị nói. "Các tính năng cảnh báo, hỗ trợ người lái của xe hoạt động chính xác và dễ dàng theo dõi. Mỗi khi tắc đường, bên trong xe yên tĩnh nhờ động cơ điện vận hành, tạo cảm giác thoải mái, giảm stress mỗi khi lái xe giờ tan tầm".

Theo vị chủ xe, chiếc Yaris Cross HEV với kích thước nhỏ gọn cũng dễ dàng luồn lách trong phố đông, đáp ứng tiêu chí để xe ngay trong sân nhà.

Yaris Cross HEV trên đường phố. Ảnh: TMV

Theo các chuyên gia, tình hình biến động giá xăng, dầu sẽ là yếu tố thúc đẩy người dùng tìm hiểu các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu như hybrid. Ngoài ra, Yaris Cross HEV có lợi thế nhờ thương hiệu Toyota có nhiều dòng xe bền bỉ, giá trị thanh khoản cao. Hãng cho biết chưa từng ghi nhận trường hợp bảo hành các linh kiện liên quan bộ pin hybrid của các dòng xe HEV tại thị trường Việt Nam. "Về cơ bản, chi phí các mốc bảo dưỡng xe HEV tương tự xe xăng", đại diện Toyota Việt Nam nói.

Hiện, giá bán của Yaris Cross HEV tiệm cận bản xăng, khi áp dụng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ hãng, kèm gia hạn bảo hành 10 năm hoặc 185.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Với các dòng HEV, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam ưu đãi lãi vay từ 6,49% một năm trong 6 tháng đầu, áp dụng cho người mua trả góp tại hệ thống đại lý toàn quốc.

Quang Anh