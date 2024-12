Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam VAMA, Toyota bán gần 9.600 chiếc Yaris Cross trong 11 tháng đầu năm, bao gồm cả phiên bản xăng và hybrid. Hết 11 tháng 2024, khoảng cách của Yaris Cross so với mẫu xe đứng thứ ba phân khúc là Hyundai Creta hơn 1.800 xe, không dễ để đối thủ Hàn Quốc có thể đuổi kịp trong tháng cuối năm. Năm 2024, doanh số nhóm Hàn Quốc trong phân khúc này đều suy giảm, lần lượt Hyundai Creta 12% và Kia Seltos 26% trong khi nhóm Nhật Bản vươn lên đáng kể, với sự góp mặt của Toyota Yaris Cross hay Mitsubishi Xforce.

Tại thời điểm ra mắt, Yaris Cross là một trong những điển hình khẳng định sự đổi mới của Toyota trong ngôn ngữ thiết kế, rút ngắn khoảng cách với xe Hàn về trang bị tiện nghi, giải trí và công nghệ an toàn. Ngoại thất xe mang đậm cá tính với những đường cắt xẻ tạo hình khối vuông vức ở mặt ca-lăng, đèn chiếu sáng bên thân xe và phần đuôi. Chất "cross" thể hiện ở khoảng sáng gầm 210 mm, viền hốc lốp trang bị tấm nhựa đen và bán kính vòng quay tối thiểu 5,2 m, tạo lợi thế linh hoạt trong phố đông.

Việc trang bị động cơ xăng lai điện giúp Yaris Cross hợp thời hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu và mang đến trải nghiệm vận hành thú vị. Công nghệ hiện đại cũng khiến giá bán Yaris Cross HEV cao nhất phân khúc, phù hợp với nhóm khách yêu thích công nghệ xanh và thích trải nghiệm công nghệ mới. Ở phiên bản xăng, mẫu crossover cỡ B cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ nhờ thiết kế độc đáo, nhiều công nghệ an toàn và giá bán hợp lý.

Ở nội thất, tính thực dụng của Toyota được kết hợp tiện nghi và công nghệ. Với kích thước dài, rộng và cao lần lượt 4.310 x 1.770 x 1.655 (mm), trục cơ sở 2.620 mm, Yaris Cross tạo lợi thế so với đối thủ ở trần xe thoáng đãng, đủ thoải mái cho người ngồi có chiều cao 1,75 m, thậm chí ở hàng ghế thứ hai. Trang bị giải trí có màn hình người lái dạng kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm cảm ứng kích thước 10,1 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây.

Anh Nguyễn Quang Đức (32 tuổi, TP HCM) cho rằng, thiết kế là một trong những điểm mạnh của Yaris Cross so với đối thủ, nhờ tạo hình thể thao, mang nhiều cá tính dành cho người trẻ. "Tôi cân nhắc Yaris Cross với một mẫu xe Nhật Bản khác cùng tầm giá, nhưng quyết định chọn mua dòng xe này bởi thiết kế tạo cảm giác bề thế, nam tính chứ không nhỏ nhắn như đối thủ", anh Đức nói, "chiếc xe đáp ứng nhu cầu cơ bản của vợ chồng tôi và hai con nhỏ, hàng ngày đi làm trong phố, cuối tuần về thăm ông bà cách khoảng 40km hoặc dã ngoại".

Anh Nguyễn Quang Đức, chủ sở hữu chiếc Yaris Cross bản máy xăng cho rằng, yếu tố khiến anh và gia đình quyết định chọn mua mẫu xe này là tính năng và nhiều công nghệ an toàn. "Trong tầm giá này, các dòng xe không quá khác biệt về động cơ hay công suất, nhưng khi so sánh các tính năng an toàn dành cho gia đình, Yaris Cross là mẫu xe nổi bật. Đây cũng là yếu tố mình đánh giá cao nhất mẫu xe của Toyota", anh Đức nói.



Theo vị khách, Toyota trong những năm gần đây bổ sung gần như đầy đủ các tính năng an toàn trên các dòng xe mới, điển hình là Yaris Cross. Với gói trang bị an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS), Yaris Cross có hệ thống Cảnh báo tiền va chạm (PCS), Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ giữ làn đường (LDA & LTA), Đèn chiếu xa tự động (AHB), Điều khiển hành trình chủ động (ACC), Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA) và Kiểm soát vận hành chân ga (PMC). Ngoài ra xe cũng được trang bị camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí. Đây là những tính năng có sẵn ở cả hai phiên bản động cơ xăng và hybrid.