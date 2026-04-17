Toyota Yaris Cross 2026 - diện mạo mới

Hãng xe Nhật Bản Toyota giới thiệu Yaris Cross phiên bản mới cho thị trường châu Âu và bán ra đầu tiên tại Anh. Ở bản mới, Yaris Cross 2026 thay đổi diện mạo, vật liệu nội thất mới và cải tiến công nghệ an toàn - mang đến cho khách hàng một lựa chọn sản phẩm trong phân khúc xe gầm cao cỡ B đầy cạnh tranh.

Điểm mới đầu tiên nằm ở ngoại thất, mặt ca-lăng thiết kế lại theo phong cách của người anh em RAV4. Lưới tản nhiệt hình lục giác kéo dài đến thân xe và đèn ban ngày LED tích hợp vào cụm đèn pha mới, thay cho đèn ban ngày cũ đặt thấp. Phần còn lại ở ngoại thất gần như không thay đổi, nhưng hãng xe Nhật Bản bổ sung hai màu sơn mới, cùng với vành 17 hoặc 18 inch mới tùy phiên bản.

Nội thất Yaris Cross phiên bản mới nâng cấp chất liệu để nâng cao chất lượng, như sử dụng vải SakuraTouch mới trên bản cao cấp. Tất cả các bản của Yaris Cross mới đều có bảng đồng hồ kỹ thuật số, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Xe trang bị màn hình giải trí 9 inch tiêu chuẩn và 10,5 inch trên bản cao.

Yaris Cross 2026 trang bị hệ truyền động Hybrid 130 sản sinh công suất 129 mã lực, mô-men xoắn 185 Nm, tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bốn bánh tùy phiên bản. Ngoài ra, xe có thêm bản Hybrid 115 tiêu chuẩn, công suất 114 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm.

Công nghệ an toàn nâng cấp nhẹ, bộ hỗ trợ lái Toyota Safety Sense tiêu chuẩn bổ sung thêm một vài tính năng tùy phiên bản.

Theo kế hoạch, Toyota Yaris Cross 2026 bán ra vào mùa thu năm nay. Xe cạnh tranh với những đối thủ cùng phân khúc như Ford Puma, Nissan Juke, Jaecoo J5, BYD Atto 2.

Minh Vũ