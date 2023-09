Đầu tiên là cách mà Toyota Việt Nam thiết lập giá bán cho Wigo 2023 trong phân khúc hatchback hạng A rẻ nhất thị trường. Theo đó, mẫu xe Nhật nhập khẩu nguyên chiếc có hai phiên bản MT và AT, giá lần lượt 360 triệu và 405 triệu đồng, kèm 4 lựa chọn màu sắc đỏ, cam, trắng và bạc.

Chưa đầy 1 tháng từ khi ra mắt phiên bản mới, Toyota Wigo xác lập doanh số bán 283 chiếc, gần gấp đôi con số 150 xe của đối thủ Kia Morning, chỉ đứng sau Hyundai i10 trong tháng 6. Đến tháng 7, đại diện Nhật Bản là mẫu xe duy nhất phân khúc ghi nhận doanh số bán tăng trưởng, đạt mức 11% so với tháng trước, tức 314 chiếc được bán ra – trong khi hai đối thủ Morning và i10 lần lượt sụt giảm 35% và 28%.

Tương tự phần đầu, đuôi xe cũng có tạo hình mới, điểm nhấn là những đường thẳng liền mạch, nối từ cánh cửa đến cụm đèn hậu. Cản sau thiết kế mang chất thể thao hơn. Tính năng đèn chờ dẫn đường (Follow me home), tức đèn vẫn sáng vài chục giây sau khi tài xế đã tắt và tay nắm cửa chạm cảm ứng là tính năng lần đầu có trên Toyota Wigo. Những trang bị này dù nhỏ, nhưng là tiện ích đáng kể cho người dùng thường xuyên ra vào xe, nhất là trong môi trường đô thị.

Ngoài chiến lược về giá bán, hãng Nhật bổ sung hàng loạt trang bị cho Wigo, cạnh tranh bằng chính những điểm từng là thế mạnh của xe Hàn. Hướng đến nhóm khách trẻ lần đầu sử dụng ôtô, Wigo 2023 lột xác so với phiên bản trước, thể hiện ở thiết kế ngoại thất góc cạnh, cá tính, đậm chất đô thị hiện đại. Phần đần xe tạo ấn tượng với mặt ca-lăng hình thang cỡ lớn, trang trí viền chrome nối liền hai cụm đèn. Bộ đèn chiếu sáng, đèn định vị ban ngày đều sử dụng công nghệ LED.

Trong tháng 7, dù được giảm 50% lệ phí trước bạ do xe lắp ráp trong nước, nhưng sức mua của hai mẫu xe Hàn trong phân khúc lại giảm sút. Ngược lại, Wigo không được giảm lệ phí trước bạ do là xe nhập khẩu Indonesia, nhưng doanh số lại tăng, phần nào chứng minh sức hút của mẫu xe mới nhà Toyota.

Mức giá này của Wigo rẻ hơn vài chục triệu đồng so với hai mẫu xe lắp ráp trong nước - Hyundai i10 (từ 360 – 455 triệu) hay Kia Morning (từ 389 – 454 triệu)

Kích thước này cũng giúp Wigo 2023 thể hiện rõ sự linh hoạt trong phố đông, khi bán kính vòng quay nhỏ nhất chỉ ở mức 4.500 mm (phiên bản cũ 4.700 mm), so với hai đối thủ i10 và Morning lần lượt là 5.100 mm và 4.700 mm. Khoang hành lý cốp sau 260 lít đủ dùng cho những chuyến đi ngắn ngày, khả năng chứa 1 va li cỡ lớn, 2 túi du lịch cùng các phụ kiện.

Mẫu hatchback hạng A nhỏ nhất của Toyota có chiều dài trục cơ sở lớn nhất so với các đối thủ cùng phân khúc, đạt mức 2.525 mm. Lợi thế này giúp tối ưu không gian bên trong và vị trí ngồi ở hàng ghế thứ hai. Chiều cao 1.505 mm giúp trần xe khá thoáng, dù với người lái cao 1,72 m.

Ngoài ra, Wigo cũng sở hữu hàng dài những trang bị an toàn như: phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, 2 túi khí, cảm biến và camera lùi...

Ngoài những thay đổi về thiết kế bắt mắt hơn, Wigo 2023 cũng xác lập vị thế mẫu xe đa dạng trang bị công nghệ bậc nhất phân khúc. Theo đó, hai tính năng an toàn gồm Cảnh báo điểm mù BSM và Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA lần đầu xuất hiện trong phân khúc.

Trong môi trường đô thị, khả năng vận hành của Wigo 2023 gây ấn tượng nhờ kích thước nhỏ gọn, dễ dàng luồn lách trong phố đông. Mẫu hatchback hạng A nổi bật ở bán kính vòng quay nhỏ nhất phân khúc, yếu tố giúp phái nữ lần đầu cầm lái ôtô bớt căng thẳng mỗi khi quay đầu. Khoảng sáng gầm ở mức 160 mm giúp người lái tự tin hơn mỗi khi leo vỉa hè, hoặc vượt qua các mực nước ngập nhẹ sau mỗi cơn mưa lớn.

Tương tự các mẫu xe của Toyota, Wigo 2023 có hệ thống điều hòa cho khả năng làm lạnh nhanh (chế độ Max Cool) và khá sâu, phù hợp các khu vực có khí hậu nắng nóng nhiều như Việt Nam hoặc Đông Nam Á.



Khối động cơ 1.2 kết hợp hộp số tự động vô cấp kép Dual-CVT được hãng Nhật thiết kế nhằm tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và cảm giác vận hành thoải mái trong thành phố. Ở dải tốc độ chậm, Wigo không cho những bước chuyển số giật cục như loại 4 cấp cũ. Thay vào đó, ở nước ga đầu, hộp số thiết lập phản ứng chân ga nhạy nhằm bứt tốc hoặc leo những con dốc ở hầm chung cư. Khi đạt dải tốc độ trung bình hoặc di chuyển trong phố đông, hộp số phản ứng êm ái nhằm tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.



Theo đó, Wigo 2023 có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 5,14 lít/ 100 km với phiên bản E (MT) và 5,2 lít/ 100 km với phiên bản G (CVT).

Bước ra đường cao tốc, Wigo tăng tốc và duy trì mức ổn định ở dải tốc độ khoảng 100 km/h, bởi thiết kế dòng hatchback hạng A nhỏ, công suất tối ưu cho phong cách lái xe điềm đạm. Khi cần gia tốc vượt, hộp số có chế độ S giúp những cú bứt tốc dễ dàng, dứt khoát hơn. So với phiên bản cũ, Wigo 2023 cho phản ứng thân xe ổn định, khả năng cách âm được cải thiện nhưng không tạo sự khác biệt quá lớn. Hàng loạt công nghệ an toàn chủ động như Cân bằng điện tử VSC hay Kiểm soát lực kéo TRC cũng giúp người lái an tâm hơn mỗi khi sử dụng Wigo cho những chuyến đi xa dịp cuối tuần.