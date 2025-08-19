Toyota Vios sắp có phiên bản hybrid

Thái LanHãng Nhật sẽ ra mắt phiên bản động cơ lai của mẫu sedan hạng B vào 21/8, với hệ thống hybrid có thể từ Yaris Cross.

Theo Headlightmag, Toyota Vios hybrid (được gọi là Yaris Ativ HEV tại Thái Lan) có hai biến thể, là HEV Premium và HEV GR Sport.

Yaris Ativ HEV ra mắt tại Thái Lan ba năm sau khi phiên bản thuần động cơ đốt trong bán ra vào tháng 8/2022. Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về hệ truyền động hybrid, mặc dù các phương tiện truyền thông Thái Lan dự đoán mẫu sedan này sẽ trang bị cấu hình tương tự mẫu Yaris Cross chỉ có hybrid đã ra mắt tại đây vào tháng 10/2023.

Chiếc crossover này trang bị động cơ xăng 2NR-VEX 1.5, hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh thẳng hàng, đạt tiêu chuẩn E20, sản sinh công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm. Động cơ này kết hợp với một môtơ điện công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, cho tổng công suất toàn hệ thống là 110 mã lực. Hộp số tự động e-CVT và có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,8 lít/100 km, hỗ trợ nhiên liệu E20. Tốc độ tối đa 160 km/h.

Toyota hé lộ một phần về bản hybrid (HEV) của Vios, hay Yaris Ativ tại Thái Lan. Ảnh: Toyota

Toyota Yaris Ativ HEV được cho là sở hữu nhiều tính năng như phanh tay điện tử với chức năng giữ phanh tự động, khóa thông minh, điều hòa tự động với cửa gió cho hàng ghế sau, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, đèn viền nội thất 64 màu.

Những tính năng an toàn của chiếc sedan cỡ B gồm hệ thống kiểm soát ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ đèn pha tự động. Hệ thống Toyota Safety Sense gồm cảnh báo trước va chạm và phanh tự động, cảnh báo chệch làn và đảo chiều vô-lăng, kiểm soát nhầm bàn đạp. Ngoài ra là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (mọi tốc độ với chức năng Stop&Go), camera 360.

Toyota Vios/Yaris Ativ phiên bản mới nhất Nightshade ở Thái Lan. Ảnh: Toyota

Tại Thái Lan, Yaris Cross có giá bán lẻ 789.000-899.000 baht (24.300-27.700 USD). Trong khi đó, Yaris Ativ có giá 549.000-699.000 baht (16.900-21.500 USD) với 5 biến thể, trong đó phiên bản mới nhất là Nightshade ra mắt vào tháng 10/2024. Nhiều khả năng Yaris Ativ HEV sẽ có giá khởi điểm trên 700.000 baht.

Hiện Vios/Yaris Ativ HEV mới chỉ được xác nhận tại Thái Lan, và chưa có thông tin về việc sản phẩm này sẽ bán ở những thị trường khác. Cùng phân khúc sedan cỡ B, các đối thủ của Vios là Honda City hay Mazda2 cũng đã có bản hybrid.

Tại Việt Nam, tất cả các mẫu sedan cỡ B đều vẫn đang sử dụng động cơ xăng. Động cơ hybrid đã xuất hiện trên xe cỡ B nhưng ở phân khúc crossover như Toyota Yaris Cross, Honda HR-V.

Mỹ Anh