"Chiếc xe hạng A đã qua 5 năm sử dụng, nhiều chi tiết xuống cấp, chi phí bảo dưỡng cũng tăng lên và sự an toàn kém đi. Gia đình mới có thêm trẻ nhỏ nên vợ chồng mình tính mua trả góp xe rộng hơn, an toàn hơn", Trung Kiên nói. "Với tầm giá dưới 600 triệu đồng, mình đã đi nhiều showroom lái thử và chọn Toyota Vios bởi mẫu xe này nổi bật hơn đối thủ ở không gian rộng rãi và nhiều trang bị an toàn. Chưa kể, xe Toyota nổi tiếng bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và dễ bán lại".

Trang bị hỗ trợ người lái của Vios G còn có cảm biến xung quanh thân xe, camera lùi giúp người lái dễ dàng thao tác hơn trong môi trường đô thị. Cửa xe tự động khóa theo tốc độ. Với hàng loạt trang bị an toàn như ABS, EBD, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chống trượt VSC, kiểm soát lực kéo TRC và 7 túi khí, Vios 2021 đạt chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất từ ASEAN NCAP.

"Trang bị an toàn là một trong những yếu tố khiến tôi quyết định chọn Vios G, bởi không nhiều đối thủ có được "dàn option" đáng giá này", Trung Kiên nói. "Do nhu cầu di chuyển nhiều giữa Hà Nội và Lạng Sơn, chủ yếu là đường cao tốc, Vios giúp cả gia đình nhàn nhã và an toàn hơn ở so với chiếc xe cũ trước đây".