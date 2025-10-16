Toyota Vios bản kỷ niệm 30 năm giới hạn 1.000 xe

Mẫu sedan cỡ B bản giới hạn tạo điểm nhấn logo 30 năm Toyota gắn bên hông, dải decal đen đỏ ở thân xe, bán ra từ ngày 4/9.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm có mặt ở thị trường Việt Nam, Toyota tung phiên bản giới hạn 1.000 xe cho mẫu sedan Vios với những thay đổi nhẹ ở ngoại thất. Cụ thể, hãng này gắn logo 30 năm bên hông và dải decal thiết kế riêng màu đen, đỏ dọc hai bên thân xe.

Vios phiên bản kỷ niệm 30 năm. Ảnh: TMV

Ngoài các chi tiết trên, Vios giữ nguyên trang bị và thiết kế so với phiên bản hiện hành. Nội thất có màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, vô-lăng có lẫy chuyển số ở bản G. Hai bản thấp có cổng sạc USB ở hàng ghế sau. Xe dùng động cơ 1,5 lít, công suất 107 mã lực, sức kéo 140 Nm. Ở phiên bản mới, Vios bổ sung hai tính năng an toàn thuộc gói TSS là cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường, trang bị trên phiên bản G.

"Khách hàng mua xe không đơn thuần là sở hữu phương tiện, còn là người gìn giữ một phần ký ức, dấu ấn 30 năm Toyota hiện diện và đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt", đại diện hãng nói. Ngoài việc trưng bày và giới thiệu sản phẩm, hãng này còn tổ chức chuỗi hoạt động dịp kỷ niệm 30 năm vào các ngày cuối tuần.

Toyota Vios tại Việt Nam có ba phiên bản 1.5 E-MT (số sàn), 1.5 E-CVT và 1.5 CVT, giá lần lượt 458 triệu, 488 triệu và 545 triệu đồng. Phiên bản kỷ niệm 30 năm có giá bán không đổi.

Hông xe có dải decal và logo 30 năm Toyota Việt Nam. Ảnh: TMV

Trong tháng 10, Toyota Việt Nam phối hợp hệ thống đại lý toàn quốc áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho khách mua Vios, cùng các quà tặng, tổng trị giá cao nhất 54 triệu đồng. Nếu có nhu cầu trả góp, người mua sẽ nhận ưu đãi từ Công ty tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) với lãi suất từ 1,99% một năm, áp dụng trong 6 tháng đầu.

(Nguồn: Toyota Việt Nam)