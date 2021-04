Là bản nâng cấp tập trung vào thiết kế và trang bị, Toyota Vios 2021 vẫn lắp khối động cơ 1,5 lít, công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm như bản tiền nhiệm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT. Mẫu xe đạt chứng chỉ an toàn 5 sao, cao nhất của Asean NCAP (từ tháng 11/2017) có các trang bị an toàn như chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo TRC, cân bằng điện tử VSC . Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc có dây đai an toàn 3 điểm ở cả 3 vị trí hàng ghế sau cho hành khách.

Toyota Vios 2021 hiện cung cấp 4 phiên bản: MT, E CVT, G CVT, G-RS, giá 478-630 triệu đồng. Riêng hai bản MT và E CVT có tùy chọn 3 hoặc 7 túi khí.