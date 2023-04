Toyota Việt Nam triệu hồi Vios và Yaris lỗi dây đai an toàn

Những dây đai an toàn bị lỗi không phải loại nguyên bản theo xe mà do khách hàng mua tại đại lý Toyota như một phụ tùng theo nhu cầu.

Toyota Việt Nam đang tiến hành triệu hồi 12 chiếc Vios và 2 chiếc Yaris sản xuất trong năm 2022 có dây đai an toàn phía trước lỗi. Khác với những đợt triệu hồi thông thường trước đây tại Việt Nam, lỗi của xe không xuất phát từ xe nguyên bản mà từ việc thay thế phụ tùng ở đại lý.

Một mẫu Vios đời 2022 tại đại lý ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

14 chiếc Toyota Vios và Yaris lắp dây đai an toàn lỗi có thể kéo dài hơn so với thiết kế tiêu chuẩn. Khi xảy ra va chạm, dây đai kiểu này không phát huy được tác dụng cố định người bên trong xe, khó giảm thiểu chấn thương cho hành khách.

Theo giám đốc dịch vụ một đại lý Toyota tại TP HCM, dây đai an toàn không phải là phụ tùng thường được độ, thay thế như đèn, ghế, lốp... Tuy nhiên, với những xe xảy ra va chạm, cùng với túi khí, cơ cấu khoá dây đai an toàn được kích hoạt để giữ người, dây đai đó cần được thay thế khi sửa chữa xe. Hoặc chủ xe có thể thay dây đai an toàn khi nó quá bẩn, rách...

Đợt triệu hồi các xe có dây đai an toàn lỗi của Toyota bắt đầu từ 17/4 và kéo dài ba năm. Các đại lý uỷ quyền của Toyota kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí cho khách hàng với thời gian khoảng 40 phút mỗi xe.

Phạm Trung