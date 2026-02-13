Toyota Việt Nam trao 123 suất học bổng năm 2025

Toyota Việt Nam phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống đại lý trao 123 suất học bổng, tiếp nối hành trình 29 năm đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai.

Trong năm 2025, hãng xe Nhật Bản phối hợp các đại lý Toyota Vinh, Toyota Sông Lam và Toyota Quảng Bình thực hiện chương trình Học bổng Toyota dành cho sinh viên xuất sắc từ 18 trường đại học trên toàn quốc. Chương trình đã trao tổng cộng 123 suất học bổng cho sinh viên theo học 5 chuyên ngành: Cơ khí, Kỹ thuật, Môi trường, Trí tuệ nhân tạo và Năng lượng tái tạo.

Toyota Việt Nam trao học bổng cho các sinh viên năm 2025. Ảnh: TMV

Trong số đó, Toyota Việt Nam đã trao 115 suất học bổng tổng trị giá 690 triệu đồng. Ba đại lý Toyota Vinh, Toyota Quảng Bình và Toyota Sông Lam đóng góp thêm 8 suất, trị giá 48 triệu đồng, mở rộng cơ hội tiếp cận cho sinh viên. Để nâng cao điều kiện học tập, chương trình đã tặng một xe Avanza Premio và một xe Land Cruiser đã qua sử dụng cho hai trường đại học để hỗ trợ công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Học bổng Toyota là chương trình thường niên từ năm 1997 nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp Việt Nam. Sau 29 năm thực hiện, Toyota Việt Nam cho biết đã trao hơn 3.000 suất học bổng trên toàn quốc. Ngoài ra, chương trình còn tặng hơn 200 thiết bị giảng dạy và 7 ôtô đã qua sử dụng cho các cơ sở đào tạo. Nhiều sinh viên nhận học bổng đã gia nhập Toyota và trở thành nguồn nhân lực nòng cốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.

Chương trình Học bổng Toyota năm 2025. Ảnh: TMV

Toyota cam kết phát triển gắn liền với trách nhiệm xã hội tại Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Doanh nghiệp này tập trung vào các lĩnh vực: An toàn giao thông, Giáo dục đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường và Văn hóa - xã hội. Chương trình Học bổng Toyota là minh chứng cho cách doanh nghiệp tạo ra giá trị dài hạn với con người làm trung tâm của phát triển bền vững.

Toyota Việt Nam trao học bổng cho sinh viên tại Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp. Ảnh: TMV

Thông qua việc đầu tư cho thế hệ trẻ, Toyota không chỉ hỗ trợ sinh viên vượt qua khó khăn mà còn góp phần nuôi dưỡng lực lượng lao động tài năng và giàu nhiệt huyết. Đây là nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia và đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước bằng những giá trị thiết thực và lâu dài.

(Nguồn: Toyota Việt Nam)