Toyota Việt Nam tổ chức hòa nhạc lần thứ 27

Hà NộiHòa nhạc Toyota 2025 dẫn dắt hàng trăm khán giả vào thế giới cảm xúc và nghệ thuật, diễn ra ngày 26/7 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Năm thứ 27 Hòa nhạc Toyota được tổ chức tại Việt Nam, dần trở thành điểm hẹn cho những khán giả yêu âm nhạc cổ điển, mang nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng. Năm nay, chương trình có sự góp mặt của nhạc trưởng Honna Tetsuji, NSND Bùi Công Duy và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.

Các nghệ sĩ trên sân khấu Hòa nhạc Toyota 2025. Ảnh: Toyota Việt Nam

Mở màn cho buổi hòa nhạc là 5 tiếng trống dồn của Concerto Violin Rê trưởng, Op. 61 (Beethoven) vang lên ở chương I. Theo ban tổ chức, chương II có âm thanh chuyển sắc nhẹ nhàng và chương III khép lại với bản concerto rộn ràng, mang nguồn năng lượng bùng nổ ở cao trào cuối.

Tiếp nối chương trình là bản giao hưởng số 5 Rê thứ, Op. 47 của Shostakovich, được mô tả như một "trận chiến tinh thần kéo dài, phần thưởng là chiến thắng". Tác phẩm mang đến giai điệu lúc chói gắt, lúc thầm thì, phản ánh nội tâm và hi vọng ẩn giấu, mang đến cho khán giả trải nghiệm có chiều sâu và cảm xúc.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji. Ảnh: Toyota Việt Nam

"Dưới bàn tay chỉ huy tài hoa của nhạc trưởng Honna Tetsuji, người đã có gần ba thập kỷ gắn bó cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) - toàn bộ cấu trúc chương trình được dẫn dắt mạch lạc, vừa đậm chất học thuật, vừa đầy rung động cảm xúc", đại diện ban tổ chức nói. Một điểm sáng là sự góp mặt của NSND Bùi Công Duy với vai trò độc tấu violin.

"Các tác phẩm kinh điển luôn là thách thức lớn với bất kỳ nghệ sĩ nào. Mỗi lần trình diễn, tôi lại khám phá ra một góc nhìn mới, một cảm xúc khác biệt - đó cũng chính là điểm độc đáo của âm nhạc cổ điển", NSND Bùi Công Duy nói. "Những năm gần đây, đặc biệt tại Hà Nội, tôi cảm nhận rõ sự chuyển mình tích cực, khi các chương trình hòa nhạc được đầu tư ngày càng bài bản, cả về quy mô lẫn chất lượng, và phong phú hơn về thể loại".

NSND Bùi Công Duy (trái) tại sự kiện. Ảnh: Toyota Việt Nam

Khán giả Như Linh (Hà Nội) đánh giá Hòa nhạc Toyota là một trong những nỗ lực giúp lan tỏa âm nhạc hàn lâm đến với công chúng, khi chương trình này duy trì được chất lượng nghệ thuật cao. "Tại sự kiện, NSND Bùi Công Duy biểu diễn đầy cảm xúc và điêu luyện. Không gian kiến trúc tại nhà hát Hồ Gươm cũng khiến trải nghiệm đáng nhớ hơn", chị Như Linh nói.

Tại Việt Nam, Hòa nhạc Toyota được hãng xe Nhật Bản tổ chức trong gần 30 năm qua, hướng đến việc lan tỏa nghệ thuật trong đời sống và đồng hành những nghệ sĩ hàng đầu.

Quang Anh