Toyota Việt Nam tăng lợi thế cho dòng xe gầm cao

Ba dòng xe gầm cao Yaris Cross, Veloz Cross, Avanza Premio cùng sedan Vios được hãng Nhật áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, áp dụng trong tháng 8.

Xe gầm cao vẫn là xu hướng được người dùng trong nước ưa chuộng trong vài năm gần đây. Trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường hàng tháng, các mẫu gầm cao thường chiếm 70-80%. Toyota là một trong những hãng nhạy bén với xu hướng này, bằng cách tung ra hàng loạt sản phẩm mới để giành thị phần, như: Yaris Cross, Veloz Cross, Corolla Cross, Innova Cross hay Avanza Premio.

Nhờ đó, tổng kết doanh số 6 tháng đầu năm nay, Toyota giữ vững ngôi vị bán chạy nhất thị trường xe con với 22.338 chiếc.

Bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Nhằm tăng lợi thế cho dải sản phẩm xe gầm cao, hãng Nhật áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho 3 dòng xe Yaris Cross, Veloz Cross và Avanza Premio, bên cạnh mẫu sedan Vios. Động thái này của hãng được nhiều chuyên gia đánh giá là đúng thời điểm, khi nhiều người dùng mong chờ chính sách giảm thuế trước bạ từ Chính phủ cho các dòng xe lắp ráp trong nước.

Ngoài ra, Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) cũng hỗ trợ lãi suất 4,99% mỗi tháng, cố định trong 6 tháng đầu, áp dụng với khách có nhu cầu mua trả góp bất kỳ mẫu xe nào của Toyota. Hỗ trợ phí trước bạ, ưu đãi lãi vay cùng dải sản phẩm đang được ưa chuộng là yếu tố được Toyota Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ ngôi vương doanh số trong năm nay.

Định hướng đa dạng hóa dải sản phẩm

Với định vị chuyển từ hãng sản xuất xe sang công ty cung cấp giải pháp di chuyển, chiến lược "Move Your World" được Toyota Việt Nam khởi động với bộ đôi MPV cỡ B Veloz Cross và Avanza Premio, ra mắt hồi tháng 3/2022.

Cả hai mẫu xe được thiết kế với những chi tiết góc cạnh, tạo cá tính riêng trong phân khúc MPV. Veloz Cross và Avanza Premio đều có lưới tản nhiệt phía trước cỡ lớn, những đường gân dập nổi và cụm đèn thiết kế sắc nét. Đèn chiếu sáng sử dụng công nghệ LED. Hãng Nhật cũng bổ sung loạt tiện ích và công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc.

Anh Nhật Hoàng (Hà Nội) cho biết, nhiều người dùng bất ngờ khi Toyota ra mắt dòng xe Veloz Cross với hàng loạt trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn. "Tôi không nghĩ Toyota lại mạnh tay trang bị cho Veloz Cross nhiều công nghệ đến vậy, thậm chí vượt trội so với các hãng đối thủ", anh nói. "Xe có nhiều hộc đựng đồ, chế độ gập phẳng ghế giúp các thành viên trong gia đình cảm thấy thoải mái mỗi khi ở trên xe hoặc di chuyển đường dài. Ngoài ra, gói công nghệ an toàn TSS cũng hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình sử dụng xe".

Mẫu MPV 7 chỗ Avanza Premio hướng đến nhu cầu cơ bản của người dùng, giá bán từ 558 triệu đồng. Ảnh: TMV

Ở phân khúc này, Toyota Việt Nam định hướng Veloz Cross hướng đến nhóm người dùng gia đình, nhiều công nghệ còn Avanza Premio giá thấp hơn, dễ tiếp cận phần đông khách Việt.

Ra mắt hồi tháng 9/2023, Yaris Cross tái khẳng định sự đổi mới của hãng Nhật trong ngôn ngữ thiết kế, rút ngắn khoảng cách với xe Hàn về trang bị tiện nghi cùng trang bị an toàn. Mẫu B-SUV năng động, trẻ trung này là lựa chọn của nhiều người trẻ và các gia đình nhỏ. Điểm nhấn trên Yaris Cross có màn hình giải trí 10,1 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều khiển bằng giọng nói, lẫy chuyển số sau vô lăng, phanh tay điện tử Auto Hold, đèn trang trí nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh... Ngoài ra, gói công nghệ an toàn TSS thế hệ mới được trang bị trên cả phiên bản xăng và hybrid.

Hai phiên bản trên có giá bán lần lượt từ 650 triệu đồng và 765 triệu đồng, kết hợp mức giảm 50% lệ phí trước bạ hứa hẹn giúp Yaris Cross tiếp tục duy trì phong độ trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Toyota Yaris Cross là một trong những trụ cột doanh số mới của Toyota Việt Nam. Ảnh: TMV

Ngoài 3 mẫu xe gầm cao, Vios cũng nằm trong danh sách được hãng Nhật hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Đây là mẫu sedan bán chạy nhất của Toyota cũng như top đầu xe gầm thấp bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Dù xu hướng gầm cao lên ngôi nhưng Vios vẫn được lòng khách Việt bởi giá trị bền bỉ và tiết kiệm được kiểm chứng qua hàng chục năm có mặt trên thị trường.

Tháng 7 vừa qua, Toyota Việt Nam đã bàn giao 1.745 xe Vios, 1.242 xe Yaris Cross và 766 xe Veloz Cross đến tay khách hàng Việt.

Tuấn Vũ