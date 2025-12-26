Toyota tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam, ngày 25/12.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nakano Keita - Tổng giám đốc Toyota Việt Nam cho biết, Huân chương Lao động hạng là một dấu mốc mới, tiếp thêm động lực để Toyota Việt Nam không ngừng nỗ lực và phấn đấu. Thành tích này cũng ghi dấu ấn của ông trong những ngày cuối nhiệm kỳ.

Toyota Việt Nam nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: TMV

Trước đó, ngày 24/12, ông Nakano Keita đã nhận bằng khen và kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển ngành công thương Việt Nam" cho những nỗ lực đóng góp của ông vào sự phát triển của tỉnh Phú Thọ nói riêng, nền công nghiệp ôtô Việt Nam, ngành công thương nói chung.

Ông Nakano Keita - Tổng giám đốc Toyota Việt Nam phát biểu. Ảnh: TMV

Năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Toyota Việt Nam. Việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nối dài chuỗi thành tích của hãng Nhật trong năm nay.

Từ đầu năm đến nay, Toyota giao hơn 65.000 xe (bao gồm Lexus) đến tay khách hàng. Hãng cũng dẫn đầu trong mảng xe Hybrid khi chiếm đến 58% thị phần, với doanh số tích lũy 7.307 xe, tính đến tháng 11/2025. Nhà máy Toyota tại tỉnh Phú Thọ cũng có kế hoạch khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe Hybrid Electric đầu tiên tại Việt Nam.

Bên cạnh sản xuất - kinh doanh, hãng xe Nhật Bản cũng có nhiều đóng góp cho xã, với tổng số tiền đạt hơn 32 triệu USD. Giữa tháng 12, Quỹ Toyota Việt Nam và Công đoàn Công ty Toyota Việt Nam đã cùng đóng góp một tỷ đồng hỗ trợ cho 5 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả sau bão lũ, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hoạt động này đã được hãng xe Nhật Bản duy trì xuyên suốt nhiều năm qua.

Trước đó, ngay sau thời điểm bão, hệ thống đại lý Toyota cũng đồng loạt triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng, thay dầu miễn phí cho các xe bị ngập nước.

Một tỷ đồng được ủng hộ đến 5 tỉnh chịu thiệt hại do bão lũ. Ảnh: TMV

Cũng trong tháng 12, Toyota Việt Nam cùng các đại lý Toyota Sông Lam, Toyota Vinh và Toyota Quảng Bình đã trao tặng 123 suất học bổng với tổng giá trị 738 triệu đồng. Các sinh viên nhận học bổng thuộc lĩnh vực: cơ khí, kỹ thuật, môi trường, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo đang theo học tại 18 trường đại học trên toàn quốc. Trước đó, hãng đã trao tặng xe ôtô đã qua sử dụng cho 2 trường đại học - cao đẳng, góp phần nâng cao điều kiện thực hành, giúp sinh viên được tiếp cận công nghệ, kết hợp giữa lý thuyết với thực tiễn.

Sinh viên Đại học Cần Thơ nhận học bổng Toyota. Ảnh: TMV

Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục đóng góp cho cộng đồng trên nhiều lĩnh vực: An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, văn hóa xã hội, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực với mục tiêu "trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại".

Yên Chi