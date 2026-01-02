Toyota Việt Nam lần đầu có chủ tịch gốc Việt

Ông Tiền Quốc Hào, một người Canada sinh ra ở TP HCM, đảm nhận vai trò chủ tịch Toyota Việt Nam từ tháng 1/2026.

Đây là lần đầu tiên liên doanh Nhật có một quản lý cấp cao gốc Việt. Trước đây, chức danh chủ tịch ở Toyota Việt Nam thường ít được nhắc đến vì vai trò trong các hoạt động kinh doanh không nhiều. Nhưng từ 2026, điều này sẽ thay đổi.

Ông Tiền Quốc Hào trong một sự kiện ở Hà Nội năm 2023. Ảnh: TMV

"Với sự xuất hiện của ông Hào, Toyota Việt Nam sẽ có thêm người chia lửa công việc, đặc biệt trong các hoạt động thúc đẩy, điều hành các dự án đầu tư liên quan đến nhà máy", một nguồn tin của VnExpress cho biết. "Trong khi Tổng giám đốc vẫn là người điều hành hầu hết các hoạt động về kinh doanh, định hướng chiến lược".

Ngoài vị trí chủ tịch tại Toyota Việt Nam, ông Tiền Quốc Hào hiện là phó tổng giám đốc khu vực châu Á, phó tổng giám đốc khối Kinh doanh, tài chính, bán hàng của tập đoàn Toyota (TMC), đồng thời là chủ tịch Toyota châu Á (Singapore). Song song đó, ông cũng đang đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc điều hành công ty Tài chính Toyota châu Á (TFS).

Theo Autonews, ông Hào sinh ra ở Sài Gòn trong một gia đình trung lưu. Vào 1979, ông rời Việt Nam và sau đó định cư ở Canada.

Ông Hào gia nhập Toyota Canada từ năm 1999. Quá trình công tác đến nay, ông đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực bán hàng và tiếp thị của Toyota và Lexus tại nhiều khu vực trên thế giới như Bắc Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Á.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, ông Hào thường xuyên về Việt Nam, chủ yếu tham gia các hoạt động về trung hòa carbon, điện khí hóa ôtô của Toyota Việt Nam. Hãng Nhật hiện là thương hiệu dẫn đầu về số lượng sản phẩm và doanh số xe hybrid tại Việt Nam.

Bên cạnh ông Hào, Toyota Việt Nam cũng thông báo ông Osamu Hirata giữ chức Tổng giám đốc, thay cho ông Nakano Keita hết nhiệm kỳ. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Osamu Hirata từng giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn, phụ trách hoạt động bán hàng Toyota và Lexus tại Bắc Mỹ đến năm 2023. Năm 2024, ông được bổ nhiệm làm Trưởng ban Hoạt động Bán hàng và Hoạch định của Tập đoàn Toyota.

Hai nhà quản lý cấp cao mới bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh Toyota Việt Nam vừa kết thúc năm 2025 với doanh số đạt 71.954 xe, tăng khoảng 8% so với 2024. Lexus, hãng con của Toyota, bán 2.252 xe, tăng 45% so với 2024. Doanh số này của hãng Nhật đứng thứ hai thị trường sau VinFast.

Riêng mảng xe hybrid, Toyota bán ra 8.474 xe, dẫn đầu toàn phân khúc, tăng 58% so với năm 2024. Trong số các sản phẩm, mẫu CUV cỡ B - Yaris Cross là cái tên bán chạy nhất với 14.601 xe. Xếp sau là Toyota Vios, mẫu sedan cỡ B, đạt 13.424 xe.

Thành Nhạn