Theo báo cáo của VAMA và Hyundai Thành Công, hầu hết các hãng đều ghi nhận doanh số tích cực, trừ hai thương hiệu Hàn Quốc là Hyundai giảm nhẹ 1%, Kia giảm 12% và hãng Nhật Suzuki giảm 56% doanh số so với cùng kỳ 2024.

Là thương hiệu quen thuộc với người Việt Nam trong hơn 30 năm qua, bức tranh doanh số của Toyota phần nào phản ánh nhu cầu, cũng như sức mua của thị trường. Bối cảnh chung toàn ngành ôtô Việt Nam nửa đầu 2025 ghi nhận sắc xanh của tăng trưởng, trong đó Toyota dẫn đầu thị trường (không tính xe điện) với 30.078 chiếc (gồm Lexus) được bàn giao, tăng đến 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, mẫu crossover đô thị cỡ B của Toyota đạt doanh số tích lũy 5.420 xe bàn giao, dẫn đầu thương hiệu Nhật Bản. Ở khía cạnh thị trường, Toyota thiết lập giá bán phải chăng cho Yaris Cross, kèm chính sách bán hàng được điều chỉnh linh hoạt theo từng tháng. Ở nội tại sản phẩm, Yaris Cross tận dụng tốt xu hướng xe gầm cao đô thị được người Việt ưa chuộng, thiết kế trẻ trung, đa dạng tiện nghi và công nghệ an toàn.

2025 cũng là năm Toyota kỷ niệm 30 năm thành lập tại Việt Nam, là doanh nghiệp sản xuất ôtô đầu tiên vượt mốc doanh số tích lũy 1 triệu xe, hôm 1/7. Trong năm nay, Toyota Việt Nam cũng vượt mốc xuất xưởng 700.000 xe lắp ráp hôm 19/3 và 20 triệu lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng, hôm 5/2. Hết tháng 6, nhà máy Toyota Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) xuất xưởng 12.914 xe, tăng 15% so với cùng kỳ 2024.

Trong nửa đầu 2025, doanh số xe Toyota hybrid đạt 3.444 chiếc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy dòng xe này dần là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng hiện đại. Sau 5 năm kinh doanh dòng xe này, hãng Nhật Bản bàn giao tổng cộng 17.268 xe hybrid ra thị trường. So với loại động cơ đốt trong truyền thống, dòng xe Toyota hybrid có thể tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải CO2 từ 1,5 đến 2 lần, không yêu cầu bảo dưỡng đặc biệt. So với loại thuần điện, dòng xe hybrid không yêu cầu hạ tầng trạm sạc, trong khi vẫn cho trải nghiệm thuần điện trong một số điều kiện vận hành.

Cột mốc doanh số 1 triệu xe, bao gồm chiến lược phát triển bền vững là kỷ lục chưa từng xuất hiện trên thị trường Việt Nam trong hàng chục năm qua. Ông Nakano Keita, Tổng giám đốc Toyota Việt Nam cho biết: "Toyota đang chuyển mình từ một nhà sản xuất ôtô thành công ty cung cấp giải pháp di chuyển. Trong đó, chúng tôi không ngừng nỗ lực để đạt được sự tin tưởng lớn hơn từ khách hàng và xã hội".

Dàn xe Toyota trong một chuyến trải nghiệm tại Việt Nam.

Nội dung: Quang Anh

Thiết kế: Thái Hưng

Ảnh: TMV