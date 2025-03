Toyota Việt Nam: 'An toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu'

Ông Kei Nishikawa chia sẻ rằng, Toyota đóng góp hơn 31 triệu USD trong 30 năm qua tại Việt Nam ở 4 lĩnh vực, đặt an toàn giao thông là mục tiêu cao nhất.

Bốn lĩnh vực được ông Kei Nishikawa, Giám đốc khối Hành chính và Trách nhiệm xã hội Toyota Việt Nam nhắc đến gồm: an toàn giao thông; môi trường; giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; văn hóa xã hội. Chia sẻ tại một sự kiện hôm 22/3, lãnh đạo Toyota Việt Nam cho biết, hãng đặt an toàn giao thông là mục tiêu cao nhất.

Theo đó, hãng xe Nhật Bản duy trì thường niên các hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, gồm các chương trình: Toyota cùng em học An toàn giao thông, giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông, Người bạn đường, Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam... Gần nhất, đại diện ba tỉnh Ninh Bình, Cao Bằng và Vũng Tàu đã chiến thắng trong cuộc thi cấp quốc gia về an toàn giao thông do Toyota Việt Nam tổ chức.

Học sinh tại vòng giao lưu cấp quốc gia chương trình "Toyota cùng em học An toàn giao thông". Ảnh: TMV

Toyota cùng em học An toàn giao thông là một trong những chương trình nổi bật, được hãng xe Nhật Bản triển khai trong 20 năm qua, phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng sự hỗ trợ từ Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia. "Thông qua chương trình, Toyota mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của học sinh tiểu học, xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn ngay từ lứa tuổi nhỏ", đại diện hãng nói.

Sau cuộc thi này, mỗi đội đạt kết quả cao nhất nhận một mô hình đảo giao thông an toàn-công cụ trực quan nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, học về an toàn giao thông trong trường. "Chương trình cải tiến phương thức tổ chức mỗi năm, phù hợp tình hình thực tế và xu hướng giảng dạy hiện nay", đại diện Ban tổ chức nói. "Bên cạnh các phần thi quen thuộc, năm nay các em học sinh còn được thực hành trên sa hình giao thông, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong thực tế".

Đại diện Toyota Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao mô hình đảo giao thông an toàn cho 3 đội chiến thắng. Ảnh: TMV

Từ 2020 đến nay, Toyota đồng hành Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình "Người bạn đường", cùng nhìn lại tình hình giao thông, vấn đề nhức nhối, tấm gương người tốt, việc tốt trong giao thông... nhằm xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Hãng Nhật Bản cũng đồng hành giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông, góp phần vinh danh những tác giả, tác phẩm báo chí đạt giá trị cao về nội dung, có tính tác động, lan tỏa tích cực đến xã hội. Năm ngoái, cuộc thi này có hơn 700 tác phẩm dự thi.

Toyota cũng có 3 năm đồng hành cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam", nhằm tìm kiếm những ý tưởng mới, giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, giảm thiểu vi phạm luật giao thông đường bộ, giảm tai nạn... Theo hãng, việc xem xét, áp dụng các sáng kiến vào thực tế, phần nào giải quyết các bài toán trong lĩnh vực giao thông hiện nay.

Đại diện Toyota Việt Nam (thứ 7 từ trái sang) trao giải thưởng Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2024. Ảnh: TMV

Tại sự kiện, lãnh đạo hãng xe Nhật Bản cho biết, Toyota sẽ duy trì đóng góp xã hội trong "bất kể hoàn cảnh nào". Thực tế, trong suốt thời gian chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chương trình, cuộc thi này vẫn được Toyota triển khai và hỗ trợ. "Năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm Toyota tại Việt Nam. Trong suốt quá trình đó, chúng tôi không ngừng cải tiến công nghệ, nâng chất lượng sản phẩm, đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội, đặc biệt là an toàn giao thông", ông Kei Nishikawa nói.

Tuấn Vũ