Toyota Veloz Hybrid có giá từ 17.900 USD

IndonesiaVeloz sử dụng hệ truyền động hybrid của Vios và Yaris Cross Hybrid, bán 4 phiên bản, giá cao nhất 23.400 USD.

Hãng xe Nhật Bản Toyota chọn tuần lễ ôtô GJAW 2025 (Gaikindo Jakarta Auto Week) để giới thiệu Veloz Hybrid mới cho thị trường Indonesia. Giới truyền thông Indonesia gọi Veloz Hybrid là phiên bản điện khí hóa của Perodua Alza Twin.

Mẫu MPV 7 chỗ Veloz Hybrid 2026 bán 4 phiên bản, gồm V giá 17.900 USD, Q giá 20.100 USD, Q Modellista giá 21.000 USD và Q TSS Modellista giá 23.400 USD.

Tân binh Veloz Hybrid là mẫu hybrid thứ ba của Toyota sản xuất tại Indonesia, sau Innova Zenix và Yaris Cross Hybrid. Đây cũng là mẫu xe rẻ nhất, rẻ hơn cả Yaris Cross Hybrid giá từ 26.300 USD.

Veloz Hybrid sử dụng chung hệ truyền động với Vios và Yaris Cross Hybrid - động cơ 2NR-VEX 1,5 lít 4 xi-lanh công suất 91 mã lực, mô-men xoắn cực đại 121 Nm, kết hợp với môtơ điện công suất 80 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm. Cả hai kết hợp lại cho tổng công suất 111 mã lực, hộp số E-CVT và gói pin 0,7 kWh.

Hãng xe Nhật Bản chưa công bố thông số chi tiết của Veloz Hybrid, nhưng biến thể với tên Modellista đi kèm bộ bodykit thể thao và chữ TSS trong bản cao nhất Q TSS Modellista là viết tắt của Toyota Safety Sense, gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau...

Tuần lễ ôtô GJAW 2025 diễn ra tại Jakarta, Indonesia từ ngày 21-30/11.

Minh Vũ