Toyota Veloz Cross và Avanza Premio nhận khuyến mãi trong tháng 5

Hai dòng MPV 7 chỗ được Toyota Việt Nam áp dụng trả góp lãi suất ưu đãi cố định 0% trong 12 tháng đầu hoặc miễn phí 1 năm bảo hiểm thân vỏ, từ 3/5 đến 31/5.

Chương trình khuyến mãi được Toyota Việt Nam áp dụng cho khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% khi mua các phiên bản Veloz Cross, Avanza Premio tại hệ thống đại lý chính hãng toàn quốc.

Theo đó, người dùng sẽ chọn một trong 2 gói khuyến mãi: trả góp lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu hoặc 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota gói vàng. Trước đó đầu tháng 3, hãng Nhật đưa giá bán lẻ mới cho Veloz Cross bản CVT và CVT Top giảm lần lượt 20 và 38 triệu đồng, tương ứng giá bán mới là 638 triệu và 660 triệu đồng. Giải pháp này của Toyota được các chuyên gia đánh giá là thiết thực trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi còn chậm, sức mua chưa quá lớn vào thời điểm đầu năm.

Bộ đôi MPV đa dụng Veloz Cross và Avanza Premio.

"Trong những năm gần đây, Toyota đã tỏ ra nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Điều này được thể hiện ở những thiết kế mới phù hợp với xu hướng giới trẻ, trang bị tiện nghi, tính năng an toàn dồi dào bên cạnh những giá trị đã làm nên danh tiếng của thương hiệu như tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ cùng dịch vụ sau bán hàng", một chuyên gia lĩnh vực ôtô tại Hà Nội cho biết.

Một trong những điểm hút khách của những mẫu Toyota phiên bản mới là hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense (TSS). Các tính năng của hệ thống này nâng cao khả năng an toàn chủ động, hỗ trợ, đưa cảnh báo cho người lái trong những tình huống có thể xảy ra va chạm và cải thiện độ an toàn khi lái xe.

Từ năm 2020, Toyota Việt Nam dần trang bị các tính năng của gói TSS trên các sản phẩm, khởi đầu bằng Corolla Cross, Camry, Veloz Cross, Vios và sau này là Yaris Cross và Innova Cross cũng trang bị một số tính năng trong gói an toàn này. Đại diện hãng chia sẻ, với các mẫu xe còn lại, Toyota Việt Nam sẽ sớm trang bị thêm các tính năng an toàn trong gói TSS, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và điều kiện giao thông đa dạng ở Việt Nam.

Chuyến du lịch của một gia đình với Veloz Cross.

"Vào thời điểm gia đình mình cân nhắc mua xe, yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu vì mình lái xe hàng ngày đi làm rồi gia đình về quê thường xuyên. Trong phân khúc MPV cỡ nhỏ khi đó, Veloz Cross tỏ ra vượt trội khi trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù và 6 túi khí", anh Hoàng Hải (34 tuổi, Hà Nội), người dùng gắn bó gần 2 năm với chiếc Veloz Cross chia sẻ.

Theo quan điểm của người dùng này, trang bị an toàn là yếu tố quan trọng nhất khi chọn mua xe phục vụ gia đình. "Với gia đình tôi, xe cũng giống như ngôi nhà nhỏ có thể bảo vệ được mọi người nên đã chọn Veloz Cross. Mặc dù chẳng ai muốn phải sử dụng các tính năng này, nhưng khi có trên xe, các tính năng giúp người lái tập trung hơn nhiều, an tâm hơn khi đi đường dài hoặc hỗ trợ phụ nữ lái xe", anh nói.

Theo đó, Toyota tích hợp cho Veloz Cross hàng loạt các giải pháp hỗ trợ, bảo vệ người lái trong gói công nghệ TSS bao gồm: Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, Kiểm soát vận hành chân ga. Bên cạnh đó là các tính năng an toàn cơ bản khác như: ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, camera 360, cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe...

"Có lần một chiếc xe máy trong ngõ cắt ngang đầu xe tôi, xe nhận thấy khả năng có thể va chạm nên đã hiển thị cảnh báo hình ảnh và âm thanh, khi đó tôi đã kịp thời đánh lái. Trường hợp mình không đưa ra bất kỳ phản ứng nào, xe sẽ tự động phanh nhằm hạn chế tối đa khả năng xảy ra va chạm", anh Hoàng Hải chia sẻ về trải nghiệm thực tế với chiếc Veloz Cross. "Khi đi trên cao tốc, các công nghệ như cảnh báo lệch làn đường LDA hay cảnh báo tiền va chạm giúp mình lái xe thoải mái, nhàn nhã hơn. Lúc kích hoạt, LDA đưa thông báo cho người lái mỗi khi xe chệch làn bằng hình ảnh, âm thanh".

Ngoài ưu điểm từ các công nghệ an toàn, Veloz Cross chiều lòng người dùng với không gian nội thất rộng rãi. Xe dài, rộng và cao lần lượt 4.475 x 1.750 x 1.700 (mm). Chiều dài cơ sở đạt 2.750 mm với khoảng sáng gầm 205 mm. Các hàng ghế có khả năng gập thành mặt phẳng kiểu chế độ sofa, giúp hành khách có thể thư giãn tối đa mỗi khi xe dừng đỗ. Khoảng cách của hàng ghế đầu và hàng ghế 2 là 980 mm. Hàng ghế 2 có khả năng trượt linh hoạt đến 240 mm.

Avanza Premio được Toyota hướng đến nhóm khách gia đình có nhu cầu cơ bản, kinh doanh thêm dịch vụ chở khách.

Trong khi đó, Avanza Premio được hãng định vị dành cho nhóm khách hàng vừa phục vụ gia đình, vừa có thể kinh doanh chở khách thêm. Không gian xe rộng rãi, khoảng cách giữa các hàng ghế được tính toán nhằm phù hợp với nhóm khách hàng thực dụng. Theo đó, khoảng cách giữa hàng ghế thứ nhất và thứ 2 ở mức 980 mm, khoảng cách hàng ghế thứ 2 và ghế cuối là 700 mm. Xe cũng có chế độ ghế sofa, có thể giúp tài xế thư giãn trong giờ nghỉ, thư giãn khi chờ khách.

Hướng đến nhóm khách có nhu cầu cơ bản, nhưng Toyota vẫn trang bị cho Avanza Premio các tính năng hỗ trợ và công nghệ an toàn. Theo đó, ngoài phanh ABS, EBD, BA... bản MT (số sàn) có cân bằng điện tử VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TRC, cảm biến, camera lùi và 2 túi khí. Bản CVT phong phú hơn với 6 túi khí, cảnh báo điểm mù BSM trên gương, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA.

Với những ưu điểm sẵn có cùng chương trình ưu đãi trong tháng 5, Toyota Việt Nam kỳ vọng tăng doanh số bán của dòng MPV đa dụng, đón đầu xu hướng du lịch, di chuyển trong dịp hè sắp tới.

Quang Anh

Ảnh: Toyota Việt Nam