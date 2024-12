Toyota Veloz Cross, Avanza Premio nhận ưu đãi 100% phí trước bạ

Bộ đôi MPV 7 chỗ được Toyota Việt Nam áp dụng ưu đãi cao nhất 73 triệu đồng và lãi suất vay từ 6,49% một năm, áp dụng trong tháng cuối năm.

Sau khi kết thúc mức giảm lệ phí trước bạ từ Chính phủ, Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho khách mua các phiên bản của dòng MPV 7 chỗ Veloz Cross, Avanza Premio. Cụ thể, chương trình này được hãng Nhật Bản áp dụng trong tháng 12, khách mua Veloz Cross có thể tiết kiệm 63 – 70 triệu đồng chi phí lăn bánh với bản CVT. Bản Top có mức giảm lớn hơn, 57 – 73 triệu đồng.

Thiết kế Veloz Cross mang chất hiện đại, nam tính. Ảnh: TMV

Với nhóm khách mua trả góp, hãng áp dụng thêm ưu đãi lãi suất từ 6,49% một năm. Giá bán của Veloz Cross Top ở các đại lý khoảng 600 triệu đồng, bản CVT khoảng 560 triệu đồng. Với các tài xế dịch vụ của Grab và Be, hãng áp dụng mức hỗ trợ tài chính từ 1,99% một năm, đồng thời tặng thêm 2 triệu đồng cho tài xế công nghệ giới thiệu mua xe thành công.

Từ khi có mặt tại Việt Nam, Veloz Cross và Avanza Premio là những lựa chọn mới cho người dùng mua xe với mục đích chạy dịch vụ vận tải, các tài xế công nghệ, cho thuê tự lái, chạy xe tuyến... Veloz Cross cũng là mẫu MPV cỡ nhỏ ăn khách nhất của Toyota tại Việt Nam, thuộc nhóm bán chạy top đầu phân khúc trong hơn hai năm qua.

Veloz Cross mang kiểu dáng MPV pha trộn phong cách SUV với thiết kế thể thao và nam tính, thể hiện ở thiết kế đầy đặn hơn ở phần đầu, những đường gân nổi trên nắp ca-pô hay bên hông. Nội thất nổi bật với khoảng cách giữa hai hàng ghế đầu lớn nhất phân khúc, đạt mức 980 mm. Các hàng ghế bọc da pha nỉ, khả năng gập linh hoạt để tùy biến không gian, đặc biệt chế độ sofa tạo thành giường.

Không gian hàng ghế thứ hai và ba trên Veloz Cross. Ảnh: TMV

Các tiện ích khác của Veloz Cross có màn hình giải trí 9 inch, kết nối Apple CarPlay, Android Auto, nhiều hộc chứa đồ, sạc không dây, hộc làm lạnh chai nước... Xe lắp động cơ 1.5 công suất 105 mã lực và sức kéo 138 Nm. Hộp số loại vô cấp D-CVT (Dual CVT), cho mức tiêu hao nhiên liệu 5,8 lít/ 100 km trên cung đường hỗn hợp. Với mức ưu đãi đến 70 triệu đồng dịp này, các chủ xe kinh doanh vận tải sẽ tiết kiệm được khá nhiều khoản chi phí nhiên liệu.

Tính năng an toàn là một trong những điểm nhấn của các dòng xe Toyota vài năm gần đây. Đối với Veloz Cross, hãng Nhật Bản bổ sung các tính năng thuộc gói an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense (TSS), gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường... Kết hợp với các tính năng an toàn tiêu chuẩn của xe như 6 túi khí, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động... giúp Veloz Cross trở thành mẫu xe nổi bật về trang bị an toàn so với các đối thủ trong phân khúc.

Nút bấm các tính năng an toàn trên Veloz Cross. Ảnh: TMV

Với mức giảm 60-70 triệu đồng trong tháng 12, kết hợp chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), Veloz Cross là mẫu xe đa dụng đáng cân nhắc trong dịp cuối năm, đặc biệt với nhóm khách chạy dịch vụ.

Tuấn Vũ