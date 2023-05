Toyota ưu đãi lớn nhất từ đầu năm cho bộ đôi MPV

Avanza Premio và Veloz Cross tại đại lý có ưu đãi cao nhất đến 32 triệu đồng, mức cao nhất từ đầu năm, áp dụng từ nay đến hết tháng 6.

Tại hệ thống đại lý Toyota, người dùng mua Avanza Premio CVT, Veloz Cross phiên bản CVT, Top được nhận gói quà tặng 15 triệu đồng, kèm lựa chọn 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota (gói Vàng) hoặc ưu đãi trả góp lãi suất 9,49% trong 12 tháng đầu.

Gói vay được áp dụng với công ty tài chính Toyota TFS, giảm 2% so với lãi suất thông thường của doanh nghiệp này.

Avanza Premio phiên bản mới tại Việt Nam.

Tổng giá trị gói ưu đãi lần này cao nhất là 32 triệu đồng, mức lớn nhất từ đầu năm đến nay của bộ đôi MPV Toyota. Đại diện hãng cho biết, ưu đãi dành cho Avanza Premio và Veloz Cross nhằm kích thích sức mua trong bối cảnh thị trường bước vào mùa mua sắm hè. Bên cạnh đó, hãng Nhật cũng muốn tăng tốc trong cuộc đua thị phần với các đối thủ trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Cùng với Vios và Corolla Cross, bộ đôi Avanza Premio và Veloz Cross hiện là hai dòng sản phẩm chủ lực của Toyota tại Việt Nam. Doanh số của hai mẫu xe đa dụng này đạt 4.043 chiếc trong 4 tháng đầu năm nay, tương đương mức đóng góp gần 23% tổng doanh số của Toyota, thương hiệu đang dẫn đầu thị trường xe con Việt Nam.

Sự trở lại của Avanza Premio thế hệ mới và lần đầu tiên xuất hiện của Veloz Cross giúp Toyota cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ.

Veloz Cross trên đường phố.

Từ 2020, Toyota dần đẩy mạnh các tính năng, công nghệ an toàn, bắt đầu từ Corolla Cross. So với thế hệ trước, Avanza Premio mang đến hình ảnh mới, nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ an toàn phong phú và giá bán cạnh tranh. Ngay từ phiên bản MT có cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TCS, cảm biến và camera lùi. Bản CVT phong phú trang bị hơn, có thêm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.

Veloz Cross là phiên bản cao cấp hơn, từ ngoại hình đến các trang bị. Xe có gói công nghệ an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense (TSS) với các tính năng: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, nhắc nhở phương tiện phía trước khởi hành FDA, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau... Ở cả hai mẫu xe, Toyota trang bị tính năng ghế có thể tùy biến thành giường (chế độ sofa) để nghỉ ngơi.

Chế độ ghế sofa trên mẫu MPV của Toyota.

Từ khi có mặt tại Việt Nam, Avanza Premio và Veloz Cross khiến cuộc đua trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ trở nên sôi động hơn, người dùng vì thế được hưởng lợi. Trên thị trường xe con năm 2022, lượng tiêu thụ của MPV chỉ xếp sau sedan cỡ B và CUV cỡ nhỏ.

Trong đó, Veloz Cross doanh số hơn 14.100 chiếc năm ngoái, dù chỉ có 9 tháng bán ra, Avanza Premio cũng ghi nhận hơn 3.500 chiếc bán ra tại Việt Nam.

Tuấn Vũ

Ảnh: TMV