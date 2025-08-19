Toyota ưu đãi hàng chục triệu đồng nhiều mẫu ôtô tháng 8

Ngoài mức hỗ trợ đến 100% lệ phí trước bạ, hỗ trợ lãi suất vay, Toyota Việt Nam lần đầu công bố chương trình "đổi xe cũ lên đời hybrid".

Các chương trình khuyến mãi, ưu đãi tiếp tục được các hãng xe tung ra thị trường, tiêu biểu là Toyota Việt Nam với các dòng xe bán chạy nhất của hãng. Mẫu xe nhận mức ưu đãi cao nhất tháng này của Toyota là bộ đôi 7 chỗ đa dụng Veloz Cross và Avanza Premio, nhận mức 100% lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Giá trị quy đổi của ưu đãi này là 75 triệu đồng cho Veloz Cross và gần 70 triệu đồng cho Avanza Premio. Đây là hai dòng xe được Toyota hướng đến nhóm người dùng gia đình hoặc tài xế kinh doanh vận tải hành khách.

Veloz Cross là dòng xe nhận ưu đãi cao nhất tháng 8 của Toyota Việt Nam. Ảnh: TMV

Với Vios, mẫu sedan bán chạy nhất phân khúc cỡ B, hãng Nhật áp dụng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ và tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Người dùng sẽ tiết kiệm khoảng 35 triệu đồng khi sở hữu xe trong tháng. Các mẫu gầm cao như Yaris Cross và Corolla Cross cũng nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, với Corolla Cross bản máy xăng sẽ nhận thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Ở hình thức trả góp, Công ty tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) áp dụng mức lãi suất từ 2,99% cho toàn bộ các dòng xe Toyota hybrid. Các mẫu xe động cơ xăng như Vios, Innova Cross, Corolla Cross, Yaris Cross, Veloz Cross, Avanza Premio sẽ nhận mức lãi suất từ 3,49%.

Mẫu sedan cỡ B Vios được người dùng đánh giá có cốp rộng, nội thất thoáng đãng và chi phí sử dụng thấp. Ảnh: NVCC

Trong xu hướng dịch chuyển xanh, Toyota tiên phong giới thiệu nhiều dòng xe hybrid nhất thị trường, doanh số cộng dồn hơn 18.000 xe tính đến hết tháng 7. Hãng lần đầu tung chương trình ưu đãi áp dụng cho người bán lại xe cũ (không phân biệt dòng xe) tại hệ thống xe đã qua sử dụng chính hãng Toyota Sure, để mua các dòng hybrid như Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross.

Với chương trình này, người mua sẽ được áp dụng một trong ba ưu đãi: 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota gói vàng; gói lãi suất vay 1,99% trong 6 tháng đầu (6,99% cho 6 tháng tiếp) hoặc gói Balloon lãi 1,49% trong 6 tháng đầu (6,99% cho 6 tháng tiếp); miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000 km và một bộ phim dán kính. Chương trình này áp dụng đến hết 30/9.

Corolla Cross phiên bản hybrid. Ảnh: TMV

Loạt ưu đãi trên tạo điều kiện cho nhiều người dùng sở hữu ôtô. "Tầm giá 500 triệu đồng trước đây thường chỉ mua được xe gầm cao cỡ A, phần chứa đồ phía sau khá hẹp, không gian bí bách nhưng giờ có thể mua được Vios rộng rãi hơn, nội thất thoáng đãng, khấu hao thấp và cảm giác lái ổn định", anh Vũ Văn Lượng, một chủ xe Vios 2025 cho biết, thêm rằng ưu đãi giúp anh tiết kiệm vài chục triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Toyota ghi nhận sự tăng trưởng ổn định trong nhóm các hãng xe nước ngoài tại Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản dẫn đầu doanh số thị trường nửa đầu năm, cán mốc bán tích lũy 1 triệu xe hồi tháng 7, doanh số đạt 6.841 xe bán ra trong tháng 7 (bao gồm Lexus), tăng 305 xe so với tháng trước. Hiện, Toyota là hãng xe nước ngoài bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

Quang Anh