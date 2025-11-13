Toyota ưu đãi đến 100% phí trước bạ cho xe hybrid

Ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ được Toyota áp dụng cho Camry HEV, trong khi Yaris Cross HEV và Corolla Cross HEV là 50%, áp dụng trong tháng 11.

Đón đầu mùa mua sắm cuối năm, Toyota Việt Nam áp dụng ưu đãi lệ phí trước bạ cho các dòng xe hybrid. Camry HEV được giảm tiền mặt tương đương 100% phí trước bạ, tối đa 146 triệu đồng cho bản Mid và 153 triệu đồng cho bản Top. Mức 50% lệ phí trước bạ áp dụng cho Yaris Cross HEV và Corolla Cross HEV, trong đó mẫu crossover cỡ B nhận thêm một năm bảo hiểm thân vỏ, tương đương 46-48,5 triệu đồng.

Yaris Cross HEV và Camry HEV tại một sự kiện. Ảnh: TMV

Công ty Tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN) hỗ trợ lãi suất trả góp từ 1,49% một năm, cố định 6 tháng đầu cho 6 mẫu HEV với 7 phiên bản được phân phối chính hãng. Với người bán xe cũ (không phân biệt hãng) để mua dòng HEV mới (Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross), đại lý T-Sure (Trung tâm xe đã qua sử dụng chính hãng Toyota) sẽ áp dụng một trong ba ưu đãi: lãi suất 0% trong 6 tháng đầu; một năm bảo hiểm Toyota gói Vàng; miễn phí dán kính và phụ tùng bảo dưỡng 3 năm (hoặc 30.000 km).

Ngoài các dòng xe HEV, Toyota Việt Nam cũng hỗ trợ chi phí tương đương 100% lệ phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và phiên bản xăng của Camry. Mức 50% được hãng này áp dụng cho Hilux, Yaris Cross và Corolla Cross máy xăng. Nếu mua trả góp, TFSCN hỗ trợ mức lãi suất từ 1,99% một năm, trong 6 tháng đầu cho một số mẫu xe. Theo hãng, ưu đãi trên áp dụng cho khách mua xe, thanh toán 100% và đại lý xuất hóa đơn trong tháng 11.

Sức hút dòng xe Toyota hybrid

Từ đầu năm đến hết tháng 10, Toyota ghi nhận doanh số xe hybrid tăng gần 67% so với cùng kỳ, doanh số cộng dồn 6.476 chiếc, chiếm hơn 50% thị phần xe hybrid tại Việt Nam. Từ khi ra mắt tại Việt Nam, Toyota bán khoảng 20.300 xe HEV các loại.

Các mẫu xe hybrid của Toyota trong hành trình caravan hơn 5.500 km. Ảnh: TMV

Mẫu HEV đầu tiên tại Việt Nam của Toyota là Corolla Cross năm 2020. Sau 5 năm, dòng xe này đã chứng minh sự phù hợp với xu thế di chuyển xanh, không làm thay đổi thói quen lái xe, không gây áp lực lên cơ sở hạ tầng như trạm sạc điện. Từ thành công của Corolla Cross, hãng Nhật tiếp tục đưa về nước các dòng xe hybrid như: Corolla Altis, Camry, Yaris Cross, Innova Cross và Alphard. Sau 5 năm, hãng này bán ra 6 mẫu HEV thuộc nhiều phân khúc.

Trong năm nay, Toyota thường triển khai các ưu đãi cho khách mua xe, đồng thời tổ chức các sự kiện trải nghiệm toàn quốc, giúp củng cố vị thế và mang đến cơ hội tiếp cận xe xanh cho người dùng. Trong tháng 11, hãng tổ chức lái thử xe hybrid tại TP HCM (Aeon Mall Bình Tân) ngày 8-9/11 và Hà Nội (Aeon Mall Hà Đông) ngày 15-16/11. Tại đây, người dùng có thể trải nghiệm các mẫu hybrid mới nhất của hãng.

Một người dùng tìm hiểu xe HEV tại một sự kiện của Toyota. Ảnh: TMV

Từ 9-17h ngày 15/11, 9 đại lý Toyota Hà Nội tổ chức sự kiện tri ân nhà giáo, ưu đãi vay mua xe trả trước 0 đồng, tặng voucher dịch vụ từ 5 triệu đồng cho người mua xe là nhà giáo, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục. Cùng ngày, chương trình roadshow Toyota Hà Nội sẽ đi qua các trường đại học, THPT tiêu biểu ở Hà Nội.

Quang Anh