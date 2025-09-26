Toyota úp mở về dự án mới, cập nhật từng ngày trên website

Hãng xe Nhật gây chú ý và làm dấy lên những đồn đoán khi lập hẳn website đếm ngược ngày ra mắt dự án mới, có thông báo mỗi ngày.

Một trang web đếm ngược cập nhật hàng ngày với những manh mối gây tò mò, làm dấy lên suy đoán về những gì thực sự sẽ diễn ra vào ngày 13/10. Dự án do Toyota dẫn đầu, với sự tham gia của các thương hiệu Lexus, Century, Gazoo Racing và Daihatsu. Hiện mọi chi tiết vẫn còn mơ hồ.

Chỉ ba ngày sau khi chiến dịch quảng cáo được triển khai, Chủ tịch hội đồng quản trị Toyota, Akio Toyoda, xuất hiện trên Instagram. Trong một bài đăng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, ông chỉ trích việc đặt biểu tượng Century ở phía xa bên trái của đội hình 5 logo thương hiệu.

"Từ ngày 19/9, trang web mới này đã chính thức hoạt động!", ông viết. "Một thông báo mới sẽ được đăng tải mỗi ngày, vì vậy tôi hy vọng các bạn sẽ ghé thăm và thưởng thức. Nhưng tôi chỉ có một điều muốn nói với đội ngũ phụ trách: cách sắp xếp biểu tượng... Century không thuộc về nơi đó!".

Chủ tịch hội đồng quản trị Toyota đã có nhận xét sau khi xem cách bố trí logo 5 thương hiệu hiển thị trên website đặc biệt. Ảnh: Akio Toyoda

Sau bình luận của ông, trang web đã nhanh chóng được cập nhật, chuyển biểu tượng Century vào giữa, hoặc lên trên cùng nếu xem trên điện thoại thông minh.

Ngay sau đó, Toyoda phản hồi bằng một bài đăng khác: "Cảm ơn các bạn đã nhanh chóng sửa lại biểu tượng! Giờ thì hoàn hảo rồi. Thật vui khi biết đội ngũ Toyota đang theo dõi Instagram của tôi. Suy cho cùng, Century thuộc về vị trí trung tâm".

Câu chuyện có vẻ hài hước để thu hút sự chú ý của công chúng, nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thương hiệu con Century trong danh mục xe hạng sang của Toyota, cũng như ý nghĩa tiềm tàng trong dự án vẫn còn bí ẩn này.

Theo Creative Trend, điểm chung giữa Toyota, Lexus, Century, Gazoo Racing và Daihatsu là việc sử dụng nền tảng TNGA. Với suy nghĩ đó, truyền thông Nhật Bản suy đoán rằng thông báo này có thể tập trung vào kiến trúc mô-đun này.

Thông báo mới nhất trên website riêng được cập nhật ngày 25/9, với thời gian đếm ngược đến ngày ra mắt dự án mới là 18 ngày. Bên trái là 5 logo thương hiệu tham gia, với biểu tượng của Century đứng giữa. Ảnh chụp màn hình.

Hiện thông tin chi tiết duy nhất được xác nhận là những thông điệp bí ẩn hàng ngày được đăng tải trên trang web giới thiệu. Thông báo mới nhất vừa đăng ngày 25/9: "Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu một dự án trình diễn tại Woven City. Dự án này có thể không liên quan trực tiếp đến dự án mới, nhưng chúng tôi muốn nhân cơ hội này thông báo cho bạn về nó".

Woven City được nhắc đến là thành phố Dệt dưới chân Phú Sĩ, chiến lược tham vọng của Toyota nơi không sử dụng năng lượng phát thải, chuyên thử nghiệm các phương tiện di chuyển tương lai. Thành phố lấy tên theo xuất phát điểm của Toyota là nhà máy dệt từ hơn 100 năm trước.

Woven City được ví như một "phòng thí nghiệm sống", nơi sẽ là nhà của cư dân và các nhà nghiên cứu, những người có thể thử nghiệm và phát triển các công nghệ như tự lái, robot, di chuyển cá nhân, nhà thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) trong môi trường thực tế.

Mỹ Anh