Toyota tung ưu đãi cao nhất 38 triệu đồng trong tháng 3

Hãng Nhật ưu đãi lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm Toyota gói Vàng, hỗ trợ lãi suất trả góp, gia hạn bảo hành cho khách mua một số dòng xe, từ nay đến 31/3.

Chương trình ưu đãi được Toyota Việt Nam phối hợp hệ thống đại lý triển khai trên toàn quốc, áp dụng loạt ưu đãi cho người dùng mua các dòng xe: Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Mức giảm cho khách mua các dòng xe này là 50% lệ phí trước bạ: 23-27 triệu với Vios, 28-30 triệu với Avanza Premio, 32-33 triệu với Veloz Cross và 33-38 triệu với Yaris Cross (tùy phiên bản).

Mẫu sedan cỡ B Vios và người dùng trẻ. Ảnh: TMV

Ngoài ưu đãi trên, người dùng mua xe trả góp sẽ nhận mức lãi suất vay từ 5,99% từ Công ty Tài chính Toyota Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản cũng tặng thêm bảo hiểm Toyota gói vàng cho khách mua Veloz Cross, Avanza Premio và gia hạn bảo hành chính hãng, áp dụng đến hết năm nay. Yaris Cross hybrid cũng được gia hạn bảo hành ắc quy hybrid, tổng thời gian bảo hành chính hãng là 5 năm hoặc 150.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

"Mua một xe nhận đồng thời 4 ưu đãi, Toyota đang nằm trong nhóm thương hiệu có chính sách bán hàng tốt nhất thị trường hiện nay", một chuyên gia trong ngành cho biết. "Nếu như Vios là lựa chọn lý tưởng cho người mua xe lần đầu, thì Yaris Cross hợp gu khách trẻ hoặc phụ nữ, bộ đôi MPV cỡ B phù hợp khách gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ. Toyota cũng khá tâm lý khi triển khai ưu đãi này trong tháng dành cho phụ nữ, mở rộng nhiều đối tượng khách hàng".

Toyota Yaris Cross trên đường phố Hà Nội. Ảnh: TMV

Sedan cỡ B Vios là một trong những mẫu xe giúp Toyota định hình tên tuổi ở thị trường Việt Nam, nhờ sự bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Veloz Cross hay Yaris Cross đại diện cho thế hệ sản phẩm mới, khi hãng Nhật theo đuổi những đột phá về thiết kế, trang bị an toàn và cải thiện cảm giác lái nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách trẻ đang gia tăng.

Đặt cọc Yaris Cross đầu tháng 3, Anh Tú (33 tuổi, TP HCM) cho rằng các dòng xe của Toyota nổi tiếng bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, những năm gần đây được hãng bổ sung nhiều công nghệ an toàn và trang bị hỗ trợ người lái. "Yaris Cross nổi bật so với các mẫu xe cùng phân khúc nếu so sánh các tiện ích và an toàn", vị chủ xe nói. "Xe có màn hình giải trí cỡ lớn, sạc không dây, kính trần toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, phanh tay điện tử, mở đá cốp, đèn trang trí nội thất... quá nhiều thứ hay ho trong một chiếc xe và người trẻ như tôi mong muốn. Với giá tiền đó cùng những ưu đãi từ hãng, tôi đã chốt đặt mua Yaris Cross".

Yaris Cross và một gia đình trong chuyến dã ngoại. Ảnh: TMV

Tháng trước, Toyota Việt Nam bán ra thị trường 3.156 xe, đã bao gồm Lexus. Trong đó, Vios, Corolla Cross và Innova Cross là ba mẫu xe bán chạy nhất với doanh số lần lượt là 754, 422 và 386 chiếc. Trong năm nay, hãng xe này hướng đến cột mốc doanh số 1 triệu, trước thềm kỷ niệm 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam. Toyota cũng thực hiện hành trình chinh phục 4 điểm cực trên quãng đường hơn 5.000 km, qua 38 tỉnh, thành trong 20 ngày.

Tuấn Vũ