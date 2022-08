Toyota Tundra 2022 – bán tải Nhật phong cách Mỹ giá hơn 5 tỷ đồng

Nội thất của Tundra 2022 với không gian rộng rãi, các nút bấm to bản, cục mịch đậm chất Mỹ. Nổi bật là màn hình giải trí kích thước 14 inch có độ phân giải cao, cảm ứng nhạy, tương thích Android Auto và Apple CarPlay không dây. Hệ thống giải trí đi kèm loa JBL với hệ thống 10 loa. Vô-lăng 4 chấu to bản, tích hợp nút đàm thoại rảnh tay, các nút điều hướng, bật tắt tính năng an toàn và hệ thống điều khiển hành trình.