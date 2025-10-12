Toyota tính làm drone cỡ nhỏ cho xe địa hình

MỹHãng Nhật cho biết đang nghiên cứu phát triển một hệ thống drone cỡ nhỏ, chủ yếu hỗ trợ vận hành xe trên đường địa hình.

Trong hồ sơ gửi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), nhà sản xuất ôtô Nhật Bản cho biết hệ thống tiềm năng này nhằm mục đích nâng cao nhận thức tình huống ở những nơi không an toàn khi ra khỏi xe.

"Bằng cách cung cấp cho người lái tầm nhìn về môi trường xung quanh, bao gồm các mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh và bên dưới xe, họ có thể lập kế hoạch tuyến đường an toàn hơn và cải thiện hoạt động của xe", bức thư của Toyota viết. Hãng đồng thời cho biết hầu hết các chuyến bay drone sẽ diễn ra gần xe. "Đôi khi, người vận hành có thể điều khiển drone phía trên hàng cây để quay video, dùng để định hướng hoặc ghi lại địa hình".

Vào tháng 8, Bộ Giao thông Mỹ (USDOT) đã đề xuất các quy định mới nhằm đẩy nhanh việc triển khai máy bay không người lái ngoài tầm nhìn của người vận hành, một thay đổi quan trọng cần thiết để thúc đẩy các ứng dụng thương mại như giao hàng trọn gói.

Bán tải Toyota Tacoma TRD Off-road 4x4 vượt địa hình tại Mỹ. Ảnh: Adventure Rigs

Toyota đã gửi ý kiến về đề xuất của USDOT, trích dẫn dự án đang triển khai chưa được công bố trước đây của họ. Tuy nhiên, hãng chưa cam kết triển khai hệ thống.

"Toyota đang liên tục nghiên cứu các công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực, chúng tôi không có kế hoạch sản phẩm nào để công bố vào lúc này", một đại diện hãng cho biết.

Việc Toyota khám phá công nghệ drone diễn ra trong bối cảnh hãng tiếp tục cân bằng giữa điện khí hóa, công nghệ hybrid và kỹ thuật truyền thống. Thông điệp của nhà sản xuất ôtô này rất rõ ràng: sự đổi mới phải phục vụ người lái, chứ không phải thay thế họ.

Ý tưởng drone mới này cũng phù hợp với triết lý: ứng dụng công nghệ để cải thiện khả năng sử dụng trong thế giới thực thay vì phô diễn những tính năng mới mẻ mang tính tương lai.

Nếu được phát triển hơn nữa, hệ thống drone của Toyota có thể thay đổi cách người lái tiếp cận việc lái xe địa hình. Thay vì chỉ dựa vào camera hành trình hoặc thiết bị quan sát, một drone được triển khai có thể cung cấp bản đồ trực tiếp trên không về tuyến đường phía trước, giảm thiểu rủi ro và mở rộng phạm vi hoạt động ở những vùng xa xôi. Việc ý tưởng này có trở thành hiện thực hay không còn tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và nhu cầu thị trường.

Mỹ Anh (theo Reuters, Autoblog)