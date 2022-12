Toyota tiết lộ thông số chi tiết SUV điện cỡ nhỏ mới

Mẫu SUV cỡ C mới phát triển ở châu Âu, kích thước nhỉnh hơn Corolla Cross, nhỏ hơn RAV4.

Sau khi giới thiệu tại châu Âu và Mỹ ở triển lãm Los Angeles 2022, hãng xe Nhật Bản tiết lộ thêm thông số và hình ảnh chi tiết của bZ Compact SUV. Mẫu SUV điện dài 4.538 mm, rộng 1.888 mm, cao 1.560 mm. So với bZ4X, bZ Compact SUV ngắn hơn 152 mm, rộng hơn 28 mm và thấp hơn 90 mm. Nếu so với xe trang bị động cơ đốt trong, mẫu SUV điện ới dài hơn 78 mm so với Corolla Cross và ngắn hơn 62 mm so với RAV4.

Xe điện gầm cao bZ Compact SUV lộ diện. Ảnh: Toyota

bZ Compact SUV phát triển tại trung tâm Toyota ED2 ở miền Nam nước Pháp, cùng với C-HR Prologue hybrid. So với người anh em C-HR Prologue hybrid, ngoại hình bZ Compact SUV gọn gàng và lịch lãm hơn. Những điểm nổi bật như bánh xe với vành 21 inch, đèn LED toàn chiều rộng, hai bên thân cơ bắp và kính sau kiểu coupe.

Nội thất là nơi tập trung công nghệ với màn hình cong cho hệ thống thông tin giải trí và cụm đồng hồ. Vô-lăng thiết kế lạ mắt và bảng điều khiển trung tâm dạng nổi. Cabin thiết kế hơi hướng tương lai, sử dụng vật liệu tái chế và làm từ thực vật bền vững. Mẫu SUV điện sở hữu một trợ lý cá nhân ảo để giao tiếp với người lái và hành khách thông qua âm thanh, ánh sáng.

Ngoài những hé lộ về thiết kế nội, ngoại thất, hãng xe Nhật Bản vẫn giữ kín thông số động cơ, gói pin.

Theo kế hoạch, phiên bản sản xuất cuả bZ Compact SUV đặt tên là bZ3X, một trong 6 mẫu xe điện dòng bZ mới của Toyota. bZ3X thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ C, theo Carscoops.

Minh Vũ