Toyota tiếp tục là hãng xe lớn nhất thế giới

Đây là năm thứ hai liên tiếp hãng xe Nhật Bản vượt qua đối thủ Volkswagen đến từ Đức để giữ vị trị quán quân.

Toyota đã công bố doanh số trong 2021, theo đó số xe bán ra của hãng đã tăng 10,1% trong năm ngoái, trở thành hãng ôtô lớn nhất thế giới trong năm thứ hai liên tiếp và vượt xa đối thủ gần nhất là tập đoàn Volkswagen.

Toyota cho biết doanh số bán hàng là 10,5 triệu xe vào năm 2021, bao gồm cả các xe của các chi nhánh Daihatsu Motors và Hino Motors.

Corolla mẫu xe bán chạy nhất của Toyota. Ảnh: Toyota

Con số này nhiều hơn 1,6 triệu xe so với 8,9 triệu xe của Volkswagen. Nếu so với 2020, doanh số Toyota giảm nhẹ 5%. Đây cũng là mức thấp nhất của hãng trong 10 năm qua.

Toyota từng nắm giữ danh hiệu hãng xe bán chạy nhất thế giới vào năm 2015 nhưng đã để vuột mất ngôi vị này vào tay Volkswagen những năm sau đó.

Năm ngoái, không chỉ riêng Toyota mà nhiều hãng xe trên thế giới cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi vấn đề thiếu hụt chíp bán dẫn và tình trạng gián đoạn nguồn cung do dịch Covid-19. Điều này đã khiến doanh số ôtô trên toàn cầu trong tháng 12/2021 bị giảm so với cùng kỳ năm trước đó. Toyota cho biết do viễn cảnh về dịch bệnh và xu hướng nguồn cung vẫn chưa rõ ràng, công ty sẽ nỗ lực hết sức để giảm thiểu tác động tiêu cực.

Các nhà sản xuất ôtô đã buộc phải cắt giảm sản lượng vì sự thiếu hụt chất bán dẫn.Tuy nhiên, hãng xe Nhật Bản đã vượt qua đại dịch tốt hơn hầu hết các nhà sản xuất ôtô khác vì các thị trường lớn của hãng như nội địa Nhật Bản và các khu vực châu Á ít bị ảnh hưởng hơn so với châu Âu.

Toyota, công ty công bố doanh thu quý III vào 9/2, cho biết họ có khả năng không đạt được mục tiêu sản xuất 9 triệu xe trong năm kinh doanh kết thúc vào ngày 31/3 vì những gián đoạn liên quan đến Covid-19.

Ánh Dương (theo Autoblog)