Toyota thúc đẩy dự án xăng sinh học cho xe hybrid và xăng

Toyota phối hợp Đại học Bách Khoa Hà Nội, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn nghiên cứu, phát triển và ứng dụng xăng sinh học mới cho các dòng xe tại Việt Nam.

Trước xu thế toàn cầu về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu, Tập đoàn Toyota đã cam kết đạt trung hòa carbon trong mọi hoạt động vào năm 2050, đặt mục tiêu không phát thải CO2 trong hoạt động sản xuất vào năm 2035. Cụ thể hóa mục tiêu trên, hãng Nhật phát triển Định hướng tiếp cận đa chiều (Multi-pathway), nhằm giảm phát thải carbon thông qua đa dạng giải pháp, phù hợp các điều kiện khác nhau về cơ sở hạ tầng, hiện trạng ngành công nghiệp và nhu cầu người dùng tại từng khu vực.

Tại Việt Nam, Toyota kết hợp Đại học Bách Khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thực hiện theo dõi, đánh giá hiệu quả ứng dụng nhiên liệu sinh học trên dòng xe động cơ đốt trong ICE và xe xăng lai điện hybrid. Khởi động từ tháng 3, dự án này phát triển và theo dõi các yếu tố như: mức tiêu thụ nhiên liệu, độ phát thải và điều kiện sử dụng thực tế, được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm và vận hành trên đường.

Nhóm nghiên cứu thử nghiệm xăng sinh học trên mẫu Corolla Cross 1.8HEV.

Cụ thể, dự án được Đại học Bách khoa Hà Nội thử nghiệm trên hai dòng xe Corolla Cross 1.8V (động cơ đốt trong) và Corolla Cross 1.8HEV sử dụng động cơ hybrid. Nhiên liệu được Lọc hóa dầu Bình Sơn cung cấp gồm: xăng khoáng Ron 95, xăng sinh học E5 và E10 (chưa bán trên thị trường).

Trong nội đô giờ cao điểm, tốc độ trung bình từ 11 đến 13 km/h, xăng sinh học E5 giúp xe hybrid giảm đến 7,6% mức tiêu hao nhiên liệu so với xăng Ron 95. Xe hybrid cũng cho hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn ở cả 3 loại xăng so với xe ICE, từ 51% đến 53%. Trong giờ thấp điểm, xe hybrid cho mức tiết kiệm nhiên liệu đến 57% so với ICE, theo công bố của dự án.

Về mức phát thải, xe hybrid cho hiệu quả cắt giảm CO2 đến 61% trong điều kiện nội đô, giảm 27% khí HC và 48% khí CO với cả ba loại xăng. Việc sử dụng xăng sinh học cũng không ảnh hưởng đến khả năng vận hành của cả hai loại xe.

Công bố tại hội thảo "Giải pháp xanh giảm phát thải trong ngành ôtô hướng tới trung hòa carbon" tổ chức hôm 3/8, đại diện Toyota Việt Nam cho biết, kết quả nghiên cứu từ dự án giai đoạn 1 chỉ ra xe hybrid kết hợp sử dụng xăng sinh học sẽ là giải pháp kịp thời và phù hợp, góp phần giảm khí thải CO2 ngay lập tức. Tại sự kiện, các bên cũng tiếp tục trao đổi, lập kế hoạch thực hiện giai đoạn 2 của dự án.

Tổng giám đốc Toyota Việt Nam Nakano Keita chia sẻ tại sự kiện

"Toyota Việt Nam chọn cách tiếp cận đa chiều để giảm phát thải carbon, thông qua các giải pháp về năng lượng thay thế, lựa chọn dòng xe điện hóa phù hợp với nhu cầu của người dùng", ông Nakano Keita, Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam phát biểu tại sự kiện. "Đây là các giải pháp giúp giảm phát thải carbon ngay lập tức, không phụ thuộc vào việc phát triển cơ sở hạ tầng".

Các hoạt động hướng đến môi trường và phát triển bền vững được Toyota khởi động từ những năm 1970, thông qua việc thương mại hóa, phát triển công nghệ xanh và giảm phát thải. Từ năm 1997 đến nay, hãng Nhật bán ra hơn 22 triệu mẫu xe điện hóa trên toàn cầu, góp phần giảm 165 triệu tấn CO2. Năm ngoái, dải sản phẩm xe xanh của Toyota có 48 mẫu hybrid tự sạc điện, 5 mẫu hybrid cắm sạc ngoài PHEV, 8 mẫu chạy pin BEV và 2 mẫu dùng pin nhiên liệu FCEV. Hiện, Toyota cũng là hãng sở hữu nhiều dòng xe điện hóa nhất với hơn 60 mẫu, doanh số bán trên 2 triệu chiếc mỗi năm.

Khác với cách tính toán của nhiều hãng xe khác, quan điểm từ Toyota cho rằng, xe không phát thải từ ống xả không đồng nghĩa với việc không phát thải carbon. "Đối với ngành ôtô, cần tính đến tác động môi trường cho cả quá trình từ sản xuất năng lượng đến khi sử dụng xe (Well-to-Wheel) và đánh giá sự phát thải CO2 trong toàn bộ vòng đời của phương tiện, từ khâu sản xuất vật liệu đến khi tái chế", ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng ban hoạch định chiến lược Toyota Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Toyota Việt Nam đẩy mạnh phát triển xe hybrid

Tại Việt Nam, Toyota là hãng tiên phong giới thiệu các mẫu hybrid trong phân khúc xe phổ thông với 3 dòng sản phẩm: Corolla Cross, Camry và Corolla Altis. Kể từ khi phân phối chính hãng, đến tháng 6/2023, các dòng xe Toyota hybrid đạt doanh số tích lũy gần 6.800 chiếc, nhiều nhất thị trường Việt. Công nghệ hybrid nổi bật ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, không phụ thuộc hệ thống trạm sạc và không làm thay đổi thói quen lái xe của người dùng.

Ngoài việc phân phối các dòng xe xanh, Toyota Việt Nam cũng thúc đẩy các nỗ lực bảo vệ môi trường, hoàn thiện chu trình xanh khép kín trên toàn bộ hệ thống, từ nhà cung cấp, vận chuyển, nhà máy đến đại lý... nhằm giảm những tác động tiêu cực. Trong năm ngoái, toàn bộ hệ thống Toyota giảm phát thải gần 11.700 tấn CO2, bao gồm các hoạt động như: lắp đặt và sử dụng pin năng lượng mặt trời, dùng nhiên liệu sạch, cải tiến thiết bị để tối ưu hóa công suất...

"Với cách tiếp cận đa chiều áp dụng tại Việt Nam, Toyota ưu tiên phát triển các dòng xe hybrid và giải pháp nhiên liệu thay thế như xăng sinh học, để đa dạng hóa lựa chọn cho người dùng, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050", Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam chia sẻ.

Tuấn Vũ

Ảnh: Toyota Việt Nam