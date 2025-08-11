Toyota Sienta Juno - phòng ngủ di động

Gói độ Juno cho Sienta với năm món đồ nội thất dạng mô-đun cung cấp theo bốn chủ đề riêng biệt.

Hãng độ Nhật Bản Modellista giới thiệu gói độ chính hãng cho Toyota Sienta và dành riêng cho thị trường nội địa. Gói độ mang tên Juno, phát triển cho nhu cầu du lịch, cắm trại hay làm việc.

Gói Juno cho Sienta cho phép người dùng tùy chỉnh nội thất hay tái thiết kế khoang hành khách với tính linh hoạt cao. Thay vì hàng ghế thứ ba, khoang hành khách biến thành không gian cho người sử dụng tùy chỉnh cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau bằng một bộ đồ dạng mô-đun.

Khách hàng Nhật Bản có thể lựa chọn từ năm mô-đun riêng biệt hoặc một trong bốn bộ theo chủ đề: thư giãn (Chill), làm mới (Refresh), tập trung (Focus) và thoải mái (Comfort). Khi đó, Sienta có thể biến thành một phòng khách, hay phòng ngủ hoặc một văn phòng di động nhỏ gọn.

Nội thất Sienta trang bị 6 đèn LED gắn trần, thảm sàn đặc biệt với đường viền màu đen và logo Juno trên cốp. Giống như Sienta tiêu chuẩn, bản độ Sienta Juno bọc vải khử mùi, chống thấm nước và dầu, với các màu lựa chọn như đen, nâu, hoặc kaki.

Sienta Juno phát triển dựa trên bản Sienta Hybrid Z 2WD giá 24.800 USD hoặc bản E-Four giá 26.100 USD. Như vậy Sienta Juno đắt hơn 3.900 USD so với Sienta Hybrid Z tiêu chuẩn với cấu hình 5 chỗ. Trong khi đó, giá của từng mô-đun riêng lẻ từ 140-490 USD.

Với các chủ đề, gói Chill giá 1.100 USD, gói Refresh giá 1.500 USD, gói Focus giá 1.600 USD và gói Comfort giá 2.200 USD.

Toyota Sienta ra mắt lần đầu năm 2022 với tư cách là đối thủ cạnh tranh Honda Freed, Sienta thế hệ thứ ba xây dựng dựa trên bản kéo dài của nền tảng TNGA-B dùng chung với Yaris. Xe có chiều dài 4.260 mm và kèm động cơ xăng 1.5 hoặc hệ thống hybrid, tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian E-Four.

Minh Vũ