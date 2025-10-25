Toyota Sienna 2026 - minivan hybrid nâng cấp, tăng giá bán

MỹToyota thêm nhiều trang bị cho Sienna 2026, như cửa hậu chỉnh điện hay hệ thống âm thanh cao cấp, và tăng giá thêm 635 USD.

Tại Mỹ, Toyota Sienna hiện có giá khởi điểm 40.120 USD, chưa bao gồm phí vận chuyển 1.495 USD. Giá này cao hơn 635 USD so với phiên bản tiền nhiệm, nhưng người mua sẽ tìm thấy các trang bị tiêu chuẩn bổ sung bao gồm tính năng đóng băng kính chắn gió, giá nóc màu đen và cửa hậu chỉnh điện.

Nội thất vẫn không bị lãng quên khi phiên bản LE giờ đây trang bị rèm che cửa sổ sau, gương chiếu hậu tự động chống chói với HomeLink và hệ thống âm thanh 8 loa thay thế cho thiết lập 6 loa trước đây.

Màn hình cảm ứng thông tin giải trí của Sienna LE có kích thước 8,0 inch, trong khi tất cả các phiên bản khác đều có màn hình 12,3 inch. Các tính năng kết nối Apple CarPlay, Android Auto và Amazon Alexa đều là tiêu chuẩn, cùng với điểm phát sóng Wi-Fi tích hợp và radio vệ tinh SiriusXM. Một số cổng USB-C, và có một cổng USB-A trên bảng điều khiển dành cho các thiết bị cũ hơn.

Sienna XLE tăng 525 USD, lên mức khởi điểm 44.820 USD. Ngoại thất tinh chỉnh nhẹ với thanh ray trên nóc xe mới, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ. Khách hàng cũng sẽ tìm thấy hệ thống âm thanh cao cấp JBL như một tùy chọn độc lập mới.

Phiên bản Sienna XSE giá 48.045 USD còn tiến xa hơn khi giờ đây trang bị tiêu chuẩn hệ thống âm thanh JBL 12 loa. Đây là một nâng cấp đáng giá, nhưng giá xe tăng thêm 1.105 USD.

Bên cạnh việc bổ sung trang bị, Sienna 2026 còn được cập nhật bảng màu, bao gồm màu Heavy Metal trên hầu hết các phiên bản, ngoại trừ bản Woodland. Tuy nhiên, bản Woodland lại có thêm màu trắng Ice Cap và huy hiệu màu đen trên cửa hậu.

Các bản Limited và Platinum có hàng ghế thứ hai ngả ra sau. Máy hút bụi và tủ lạnh tích hợp là tùy chọn trên mẫu Limited và trang bị tiêu chuẩn trên mẫu Platinum.

Sienna dự kiến có mặt tại các đại lý ở Mỹ vào tháng 1/2026 và tất cả các phiên bản đều trang bị động cơ hybrid 2,5 lít, 4 xi-lanh, sản sinh công suất kết hợp 245 mã lực. Động cơ kết nối với hộp số e-CVT, có thể kết hợp với hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian.

Với hệ dẫn động cầu trước, chiếc minivan đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 6,5 lít/100 km trên đường hỗn hợp. Việc lựa chọn hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian mang lại con số 6,9 lít/100 km trong thành phố, 6,5 lít/100 km trên đường cao tốc và 6,7 lít/100 km đường hỗn hợp.

Toyota bán được 75.037 chiếc Sienna tại Mỹ vào năm 2024, so với 54.347 xe của năm 2023.

Tại Việt Nam, Toyota Sienna không được bán chính hãng mà thường do các đơn vị tư nhân nhập về. Hiện Sienna thuộc những đời cũ 2020-2021 có giá khoảng 4 tỷ đồng.

Mỹ Anh (theo Carscoops, Car and Driver)