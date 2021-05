Toyota Rush tạo sức cạnh tranh bằng công nghệ an toàn

Mẫu SUV được Toyota trang bị 6 túi khí, tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP cao nhất trong khi đối thủ có hai túi khí hoặc chứng nhận an toàn 4 sao.

Xe 7 chỗ cỡ nhỏ giá dưới 700 triệu đồng là xu hướng trong vài năm qua tại Việt Nam. Phân khúc này nổi lên với sự tham gia của các hãng Nhật, mỗi mẫu xe lại mang một cảm xúc khác nhau, như để dò xét đâu là khẩu vị người Việt ưa thích.

Toyota Rush - SUV 7 chỗ giá 634 triệu đồng.

Mitsubishi chiều lòng khách Việt bằng ngoại hình của Xpander. Ertiga từng loay hoay bởi kiểu dáng lỗi thời, được Suzuki tinh chỉnh bằng XL7. Mẫu xe Hàn Kia Rondo lạc loài trong phân khúc vốn toàn hãng Nhật. Toyota chọn Rush là con bài đánh chiếm phân khúc này, với điểm mạnh từ thương hiệu, khả năng bền bỉ dã chiến và trang bị an toàn vượt trội - thứ đang thay đổi quan điểm của khách Việt về xe Toyota thế hệ mới.

Trong khi Xpander có hai túi khí, tiêu chuẩn an toàn 4 sao hay XL7 hai túi khí thì Toyota Rush có đến 6 túi khí, tiêu chuẩn an toàn 5 sao cao nhất từ ASEAN NCAP. Trong tầm giá dưới 700 triệu đồng, Rush là mẫu SUV 7 chỗ đáng cân nhắc với trang bị an toàn vượt trội.

Toyota Rush trong một chuyến trải nghiệm.

"Lần đầu tiên mua xe nên an toàn là yếu tố được tôi đặt lên hàng đầu, bởi SUV 7 chỗ thường chở đủ cả gia đình trên xe, nhất là trong những chuyến về quê hay dã ngoại", anh Ngọc Tú (35 tuổi), người sử dụng Toyota Rush tại Hà Nội nói. "Tôi chọn mua Rush vì trong tầm giá dưới 700 triệu đồng, đây là mẫu xe có lượng trang bị an toàn nhiều nhất".

Hàng loạt công nghệ an toàn là yếu tố giúp Rush thuyết phục khách hàng mua xe phục vụ gia đình. Trang bị an toàn chủ động trên xe có chống bó cứng phanh ABS, trợ lực phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh điện tử EDB, ổn định thân xe điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Ngoài ra, xe có trang bị đèn báo phanh khẩn cấp và camera lùi.

Chức năng an toàn bị động có 6 túi khí cho người lái, hành khách, túi khí bên hông và túi khí rèm. Khung xe GOA hấp thụ lực. Ghế xe thiết kế với cấu trúc giảm chấn thương cổ, cột lái và bàn đạp phanh tự đổ khi xảy ra va chạm. Cửa xe tự động khoá khi vận tốc trên 20 km/h.

Ngoài lượng trang bị an toàn, Rush được thiết kế theo hướng thực dụng đặc trưng Toyota. Không gian ba hàng ghế trên xe phù hợp với gia đình đông người. Nội thất đề cao công năng sử dụng, hàng ghế hai có thanh trượt, điều chỉnh khoảng cách để chân. Khi không sử dụng hàng ghế thứ ba, thể tích cốp chứa đồ từ 217 lít được tăng lên 514 lít, phù hợp cho những chuyến đi dài ngày. Hàng ghế hai có khả năng gập 60:40. Hàng ghế ba gập 50:50.

Rush được thiết kế nhiều công năng, đặc trưng của những mẫu xe Toyota.

"Tôi mua xe để chạy dịch vụ nên tiêu chí đầu tiên là xe phải rộng rãi, bền bỉ và kinh tế. Rush có thể chở 7 người, vẫn còn không gian để chứa đồ phía cốp sau", anh Hoàng Xuân Kiên (34 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội) nói. "Sau một năm sử dụng xe, Rush giống như những mẫu xe Toyota khác là ít hỏng vặt. Khách ưng xe này bởi điều hòa lạnh sâu, đều tất cả vị trí ngồi, xe gầm cao nên không ngại đi các tỉnh thành, đường xấu".

Khoảng sáng gầm xe 220 mm, góc thoát trước và sau thoáng, hệ dẫn động cầu sau... là những lợi thế giúp Rush có khả năng vượt qua địa hình xấu, đòi hỏi khả năng offroad. Nhưng tại đô thị, chiếc SUV với chiều dài tổng thể 4.435 mm vẫn rất linh hoạt nhờ bán kính vòng quay chỉ 5,2 m.

Hiện, Toyota Việt Nam dành tặng khách mua Rush gói bảo hiểm vật chất một năm chính hãng Toyota (gói bảo hiểm Vàng) trị giá 8,7 triệu đồng khi thanh toán đầy đủ. Đây là gói bảo hiểm được hãng thiết kế dành riêng cho khách sử dụng xe Toyota. Sản phẩm này được các công ty bảo hiểm hàng đầu trong nước, phối hợp cùng Toyota Việt Nam xây dựng, tạo ra những điều kiện phù hợp nhất cho người sử dụng xe Toyota.

Khách mua xe sẽ ký hợp đồng trực tiếp với hãng bảo hiểm, tuy nhiên các hãng này phải tuân thủ các quy định về chất lượng mà Toyota đề ra trong chương trình. Ưu đãi của Toyota Việt Nam dành cho khách mua Rush được áp dụng từ ngày 07/05/2021 đến hết 31/12/2021.

