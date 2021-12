Một ngày cuối tuần tháng 11, gia đình Việt Đức (32 tuổi, Hà Nội) chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa sau nhiều tháng lũ trẻ phải ở nhà do giãn cách xã hội. Chuyến đi lần này đặc biệt hơn, Việt Đức mượn chiếc Toyota Rush 7 chỗ của một người bạn, thay cho chiếc sedan đã 10 năm tuổi. Sau chuyến đi này, anh và vợ sẽ quyết định có nên đổi xe hay không.

Xe trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED. Vị trí ngồi cao, giúp tầm nhìn thoáng đãng hơn khi đi đường đèo núi. Lợi thế gầm cao giúp Rush có thể di chuyển trên những cung đường xấu, len lỏi trong những bản làng... những thứ mà chiếc sedan cũ của Việt Đức không làm được. Những thông số an toàn của Rush cũng khiến Việt Đức chọn Mộc Châu là điểm đến cho chuyến đi của gia đình. Anh cho rằng, nếu gia đình đổi xe thì an toàn sẽ là yếu tố hàng đầu, thay cho chiếc sedan cũ.

Điểm đến lần này của gia đình trẻ là Mộc Châu (Sơn La), vùng núi với địa hình đặc trưng nhiều đèo dốc, không khí thoáng đãng, giúp lũ trẻ được hòa mình vào thiên nhiên nhiều hơn. Trước đây đi chiếc sedan đời cũ, ít khi Việt Đức nghĩ là gia đình sẽ đi Mộc Châu bởi xe leo đèo yếu và nhất là kém an toàn cho cả gia đình. Chiếc Rush lần này tỏ ra vượt trội hơn hẳn.

Toyota trang bị cho Rush hàng loạt công nghệ an toàn, yếu tố thu hút nhóm khách hàng gia đình. Ngoài các trang bị an toàn cơ bản như ABS, BA, EBD... Xe có thêm hệ thống cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Ngoài ra, Rush có đèn báo phanh khẩn cấp trên cao và camera lùi.

Chức năng an toàn bị động có 6 túi khí cho người lái, hành khách, túi khí bên hông và túi khí rèm. Khung xe GOA hấp thụ lực an toàn. Ghế xe có cấu trúc giảm chấn thương cổ, cột lái và bàn phanh tự đổ khi xảy ra va chạm. Cửa xe tự động khóa khi vận tốc trên 20km/h. Những thông số kể trên giúp Toyota Rush đạt chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất của tổ chức Asean NCAP.

"Với tầm giá hơn 600 triệu đồng, không nhiều mẫu xe tại Việt Nam đạt chứng nhận an toàn cao nhất của ASEAN NCAP", Việt Đức nói. "An toàn là tiêu chí hàng đầu của nhiều gia đình chọn mua ôtô như mình, chiếc xe sẽ giúp đi được nhiều nơi xa hơn, phục vụ đa dạng mục đích hơn".

Động cơ 1.5 của Rush không cho những cú phi nước đại thỏa mãn cá tính mà lầm lì, điềm tĩnh, mang đậm triết lý của Toyota – không quá phấn khích nhưng vận hành ổn định, chiều lòng cả người lái lẫn hành khách bên trong. Ở tốc độ thấp, trợ lực điện tử của Rush hoạt động nhẹ nhàng nhưng cứng vững hơn khi ra đường trường. Bán kính vòng quay nhỏ khiến xe linh hoạt hơn trong phố đông.

Tùy điều kiện đường sá, xe có ba chế độ số tay 3-2-L cho người lái sử dụng. Rush không có kiểu tăng tốc tức thì khi chạm chân ga, mà bền bỉ để vượt những cung đường đèo dốc. Hãng công bố mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Rush khoảng 6L/100 km.