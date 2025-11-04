Toyota ra mắt bán tải chạy hydro, lấy nước xả để tắm rửa

MỹHãng Nhật mang chiếc Tacoma H2 Overlander đến triển lãm xế độ SEMA, với hệ thống tái sử dụng nước từ ống xả để tắm rửa.

Toyota một lần nữa hướng sự chú ý đến năng lượng hydro, lần này áp dụng công nghệ vào một sản phẩm bền bỉ hơn. Tại SEMA Show năm nay, hãng giới thiệu một mẫu xe ý tưởng chạy bằng pin nhiên liệu mới dựa trên phiên bản off-road của bán tải hạng trung Tacoma.

Dự án độc đáo này hoàn thành chỉ trong vài tháng nhờ nỗ lực chung của đội ngũ Toyota Racing Development (TRD) tại California và North Carolina, phối hợp với bộ phận R&D của Toyota Bắc Mỹ.

Phần khó khăn nhất của quá trình chế tạo là lắp hệ thống pin nhiên liệu hydro của Mirai vào nền tảng TNGA-F khung thang của Tacoma, một nhiệm vụ đòi hỏi phải thiết kế lại đáng kể.

Sức mạnh đến từ hai môtơ điện, sản sinh tổng công suất 547 mã lực, được hỗ trợ bởi pin lithium-ion 24,9 kWh và cụm nhiên liệu lấy cảm hứng từ Mirai. Ba bình hydro đặt bên trong khung gầm, trong khi hệ thống làm mát tùy chỉnh được lấy cảm hứng từ cả Tacoma TRD Pro chạy xăng và Lexus RZ chạy hoàn toàn bằng điện.

Trên thực tế, công nghệ này đồng nghĩa với việc Tacoma vận hành mà không thải ra carbon, chỉ thải ra nước từ ống xả. Lượng nước này thậm chí có thể được tái sử dụng để giặt giũ hoặc tắm rửa - và Toyota nhấn mạnh rằng nó không dùng để uống - nhờ hệ thống thu hồi nước thải đang chờ cấp bằng sáng chế.

Hệ thống này cũng có thể cung cấp đủ điện năng để duy trì một ngôi nhà không có lưới điện hoặc sạc hai xe điện cùng lúc, nhấn mạnh sự tập trung của Toyota vào chức năng thực tế.

Dù đã được chuyển đổi hoàn toàn sang hydro, Tacoma không mất đi lợi thế off-road. Xe trang bị bộ vi sai chống trượt giới hạn ở phía trước và bộ vi sai khóa điện tử ở phía sau.

Khung gầm trang bị bộ giảm xóc hành trình dài TRD với giảm xóc Fox 2.5 Performance Elite Series, phanh trước lấy từ Tundra, và bộ vành 17 inch cùng lốp 35 inch cho khả năng vận hành địa hình khắc nghiệt.

Bên cạnh bộ vành mới và thiết kế gầm cao, những thay đổi ngoại thất bao gồm tấm chắn gầm mới, cản sau off-road, các điểm neo móc, tời, đèn LED bổ sung và lớp sơn trắng xanh tương tự các mẫu concept H2 trước đó.

Tính năng vận hành được mở rộng đến phần đuôi xe, nơi lều trên nóc bật lên và mái che phía sau mở ra từ cả ba phía. Cửa sau treo một bánh xe dự phòng cỡ lớn.

Tacoma H2 Overlander là một trong hơn 10 mẫu xe Toyota sẽ xuất hiện tại SEMA 2025 ở Las Vegas, trong thời gian 4-7/11, trong đó có bZ Time Attack, Camry GT-S, Corolla Cross Nasu Edition và Turbo Trail Cruiser.

Mỹ Anh (theo Carscoops)