Toyota liên tiếp tăng doanh số toàn cầu

Hãng Nhật cho biết doanh số toàn cầu trong tháng 8 tăng 2,2% so với cùng kỳ 2024, đạt hơn 840.000 xe, là tháng tăng trưởng thứ 8 liên tiếp.

Sự tăng trưởng của Toyota nhờ nhu cầu vững chắc tại Mỹ và các thị trường nước ngoài khác, theo Nikkei. Nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới về sản lượng cho biết sản lượng toàn cầu tăng 4,9% lên 744.176 xe, vượt mức của năm trước trong tháng thứ ba liên tiếp.

Doanh số ở nước ngoài của hãng lập kỷ lục mới trong tháng 8, tăng 4,4% lên 748.694 xe, trong đó doanh số tại Mỹ tăng 13,6% lên 225.367 xe, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với xe hybrid bất chấp mức thuế quan cao hơn do Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Một đại lý Toyota ở Wakayama, Nhật Bản. Ảnh: Toyota

Trong số các khu vực khác, doanh số tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,9% lên 153.415 xe, nhờ tác động của các khoản trợ cấp của chính phủ đối với việc mua xe thân thiện với môi trường và nhu cầu mạnh mẽ đối với mẫu xe điện mới của hãng, Toyota cho biết.

Ngược lại, doanh số trong nước giảm 12,1% xuống còn 96.269 chiếc, do ảnh hưởng của việc giao hàng bị trì hoãn do sản lượng bị tạm dừng sau các cảnh báo sóng thần.

Toyota cho biết sản lượng tại Mỹ tăng 19% lên 126.081 chiếc, nhưng tại Trung Quốc giảm 8,2% xuống còn 125.383 chiếc. Sản lượng trong nước tăng 12% lên 207.990 chiếc, nhờ sự phục hồi sau vụ bê bối chứng nhận năm 2024.

Doanh số xe điện của Toyota tăng 35% lên 17.056 chiếc trên toàn cầu. Tuy nhiên, ngay tại Nhật Bản, hãng chỉ bán được 18 xe. Trong 8 tháng đầu năm, tổng doanh số xe điện của hãng ở thị trường nội địa chỉ đạt 469 xe, giảm 71,1%.

Sự sụt giảm này diễn ra bất chấp tổng doanh số xe điện hóa tại Nhật Bản tăng 8,8% trong cùng kỳ, đạt 617.947 xe. Phần lớn trong số này là các mẫu xe hybrid truyền thống của Toyota, chiếm 603.676 xe.

Trong tháng 8, Toyota đã hạ dự báo lợi nhuận hàng năm do cảnh báo về khoản lỗ 1,4 nghìn tỷ yen (9,5 tỷ USD) do mức thuế quan 15% của Tổng thống Trump, theo Japan Times. Hiện Toyota dự kiến lợi nhuận hoạt động đạt 3,2 nghìn tỷ yen cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, giảm so với dự báo ban đầu là 3,8 nghìn tỷ yen.

Trong tháng 8, doanh số của Nissan tăng 3% lên 251.081 xe, phần lớn nhờ mức tăng 13% tại Mỹ và mức tăng 19% tại Trung Quốc. Trong khi đó, doanh số của Honda giảm 7% xuống còn 289.688 xe.

Mỹ Anh