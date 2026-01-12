Toyota Land Cruiser Prado nâng gầm, lắp kín đồ off-road

Nhật BảnChiếc SUV phiên bản độ của hãng Kuhl ra mắt tại Tokyo Auto Salon 2026, bên cạnh hàng loạt mẫu xe độ chế khác.

Bản độ Toyota Land Cruiser Prado được Kuhl áp dụng phương pháp "Blocker Iron Build". Điểm nổi bật là xe sử dụng bộ vành cỡ lớn bằng hợp kim Kuhl Verz DR03 kích thước 22 inch với thiết kế lòng sâu, kết hợp lốp địa hình Yokohama Geolandar M/T G003 37 inch.

Hệ thống treo có thể điều chỉnh độ cao và các miếng đệm từ JAOS (thương hiệu Nhật Bản chuyên về phụ kiện và nâng cấp cho xe off-road). Bản độ Land Cruiser Iron Build giờ đây cao hơn hẳn 178 mm so với phiên bản tiêu chuẩn. Khoảng sáng gầm xe đạt mức tối đa 399 mm, vượt qua cả AMG G 63 4×4².

Toyota Land Cruiser Prado độ tại Tokyo Auto Salon 2026. Ảnh: Kuhl

Kuhl không chỉ dừng lại ở việc nâng gầm xe. Bản độ Land Cruiser Iron Build bao gồm đầy đủ các bộ phận thân xe bằng thép. Các thanh bảo vệ cản trước và sau, bậc lên xuống hai bên, và các tấm chắn bùn được làm bằng ống thép đường kính 70 mm. Phía dưới là tấm chắn gầm có dập logo hãng độ Kuhl Racing, giá nóc tích hợp thanh đèn LED IPF 40 inch. Ngoài ra, còn có phần mở rộng cánh gió trên nóc và một cánh gió phụ được gắn trên cửa sau.



Bản độ Land Cruiser Iron Build xuất hiện tại Tokyo Auto Salon 2026 nhưng không chỉ để trưng bày. Kuhl chào bán mẫu Land Cruiser Iron Build cả xe nguyên chiếc hoặc các bộ phận dành cho những người đã sở hữu một mẫu xe tương thích.

Xe nâng gầm và trang bị nhiều đồ off-road. Ảnh: Kuhl

Chiếc xe đầu tiên được rao bán dựa trên phiên bản VX và vẫn giữ nguyên động cơ xăng 2,7 lít tiêu chuẩn. Xe được niêm yết với giá 6,79 triệu yen (khoảng 43.300 USD), trong đó 920.000 yen (5.900 USD) là chi phí của bộ nâng cấp.

Hiện hãng độ Kuhl đang phát triển bodykit thể thao bằng sợi thủy tinh (FRP) cho mẫu Land Cruiser Prado 250. Gói trang bị sắp ra mắt bao gồm cản trước và sau được thiết kế lại với các đường cắt để phù hợp với bánh xe cỡ lớn, cùng với chắn bùn được mở rộng hơn. Những bộ phận mới này dự kiến ra mắt tại Hội chợ Ôtô Osaka 2026, diễn ra ngày 13-15/2.

Chí Nguyên (theo Carscoops)