Toyota Land Cruiser 70 series 2024 giá 46.300 USD

UAEMẫu Land Cruiser huyền thoại cấu hình 3 cửa, lắp động cơ 4.0 V6, trang bị nhiều tính năng an toàn và công nghệ hiện đại.

Thương hiệu xe hơi Nhật Bản Toyota giới thiệu Land Cruiser 70 Series 2024 dành riêng cho thị trường UAE với bản 3 cửa (hay trục cơ sở ngắn).

Land Cruiser 70 Series 2024 bản 3 cửa phát triển riêng cho UAE. Ảnh: Toyota

Xe có chiều dài tổng thể 4.235 mm, dài hơn 75 mm so với Yaris Cross. Trong khi chiều dài cơ sở 2.310 mm, ngắn hơn 310 mm so với mẫu SUV cỡ B. Xe trang bị đèn pha LED, hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 9 inch. Tính năng an toàn với 2 túi khí, cảnh báo chệch làn, phanh ABS, cảnh báo tiền va chạm.

Ngoài ra, chiếc Land Cruiser 70 Series 2024 còn hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, đèn ban ngày. Các tiện khi khác như cửa sổ trời chỉnh điện, cụm đồng hồ kỹ thuật số. Hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Land Cruiser bản 3 cửa lắp động cơ xăng 4.0 V6 hút khí tự nhiên, công suất 228 mã lực, mô-men xoắn cực đại 360 Nm. Sức mạnh truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Xe sử dụng la-zăng 16 inch, kết hợp với lốp 265/70.

Nội thất Land Cruiser 70 Series 2024 trang bị nhiều tính năng hiện đại. Ảnh: Toyota

Toyota Land Cruiser 70 Series 2024 bản 3 cửa bán ra tại UAE giá 46.300 USD, giao xe vào cuối tháng 2 năm sau. Trong khi đó, tại thị trường Nhật Bản, Land Cruiser 70 Series vẫn duy trì sản xuất từ năm 1984 đến nay với bản 5 cửa, giá trên 49.000 USD.

Minh Vũ