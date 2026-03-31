Toyota Land Cruiser 2026 - bản mới cho thị trường châu Âu

Mẫu SUV bổ sung bản VX tập trung vào khả năng off-road với bộ khóa vi sai cầu sau điện tử.

Toyota đang nỗ lực mở rộng hơn nữa sức hút của Land Cruiser 250 (LC 250) tại châu Âu. Hãng bổ sung hai phiên bản mới, trong đó cung cấp một bản tương tự phiên bản năm 1958 được bán tại Mỹ. Hãng kỳ vọng LC250 sẽ trở nên phổ biến hơn.

Land Cruiser VX tập trung vào khả năng off-road. Mẫu SUV sở hữu cụm đèn pha với thiết kế tròn cổ điển - giống chiếc Land Cruiser 1958 ở Mỹ và sơn màu xanh khói ánh kim đặc trưng. Những nâng cấp khác như giá nóc, vành hợp kim 18 inch. Nhưng quan trọng hơn, xe bổ sung bộ vi sai cầu sau khóa điện tử và thanh chống lật phía trước có thể tháo rời.

Ngoài ra, bàn VX còn trang bị hệ thống hỗ trợ đổ đèo và kiểm soát leo dốc, cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng giải trí 12,3 inch, hộc đồ sau có tính năng làm mát.

Bản cao cấp hơn là VX-L, các trang bị tương tự VX nhưng thêm ghế da chỉnh điện ở hàng ghế trước, thêm tính năng làm mát và sưởi. Hệ thống âm thanh 14 loa JBL, màn hình kính lái HUD, gương hậu kỹ thuật số, cửa sổ trời và bộ vành 20 inch.

Khách hàng châu Âu có thêm tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh. Phiên bản này cũng loại bỏ bộ vi sai cầu sau khóa điện tử và thay thế bằng bộ vi sai chống trượt Torsen.

Bên cạnh hai bản cao cấp trên, Land Cruiser 2026 còn có bản TX tiêu chuẩn với các trang bị như vành 18 inch, ghế nỉ, bậc lên/xuống, chắn bùn và camera lùi. Bản cao hơn TX-L, bổ sung thêm ghế bọc da tổng hợp, ghế trước có sưởi và thông gió, điều hòa tự động 2 vùng và chế độ lái Drive Mode Select.

Land Cruiser 250 phiên bản châu Âu lắp động cơ dầu 2,8 lít cùng công nghệ hybrid nhẹ 48 V. Trong khi ở khu vực Đông Âu, các bản VX và VX-L trang bị động cơ dầu 2,8 lít hoặc động cơ xăng 2,4 lít tăng áp.

Theo kế hoạch, Toyota Land Cruiser 250 2026 bán ra tại châu Âu vào nửa cuối năm 2026. Giá công bố gần thời điểm bán ra.

Minh Vũ (theo Carscoops)